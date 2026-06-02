Gobernador de La Guajira pide soluciones urgentes tras crisis en Cerrejón

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, calificó como grave la suspensión temporal de operaciones de Cerrejón a causa de los bloqueos registrados en la línea férrea y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que esta situación genera para el departamento.

Sus declaraciones se conocieron en medio del anuncio de la compañía sobre el inicio de la reactivación gradual de sus actividades productivas. El mandatario departamental hizo un llamado al Gobierno nacional para que intervenga de manera decidida y facilite acuerdos que permitan superar el conflicto.

“Pedimos al Gobierno nacional que acompañe soluciones concertadas que garanticen tanto los derechos de las comunidades que bloquean la línea férrea como la estabilidad económica y social del departamento”, expresó.

Aguilar señaló que, además de promover espacios de diálogo, es necesario que las autoridades ejerzan las competencias que les otorga la Constitución para garantizar el orden y la protección de todos los sectores afectados.

“Además de diálogo, acuerdos y soluciones, se necesita la autoridad que el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía tiene según la Constitución del 91, para que se protejan a las comunidades indígenas y, de igual forma, a todos los habitantes del departamento que devengan su sustento del empleo y la inversión de la empresa privada”, afirmó.

Economía regional

El gobernador recordó que La Guajira cuenta con una Unidad de Diálogo creada precisamente para atender este tipo de conflictos y aseguró que la administración departamental ha participado activamente en la búsqueda de consensos. “Desde el primer día hemos estado presentes, escuchando, mediando y buscando soluciones que permitan avanzar”, sostuvo.

Asimismo, destacó la importancia que tiene Cerrejón para la economía regional, al señalar que su operación genera miles de empleos directos e indirectos, dinamiza diversos sectores productivos y aporta recursos fundamentales por concepto de regalías e impuestos.

“Cuando se detiene una operación de esta magnitud, no solo se afecta una empresa; también se ven impactadas familias guajiras, trabajadores, contratistas, comerciantes y los ingresos que permiten financiar proyectos e inversiones para nuestras comunidades”, indicó.