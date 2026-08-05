La represa no terminada en La Guajira que iba a ser inaugurada por el Gobierno Petro

La Agencia de Desarrollo Rural, con invitación a periodistas y funcionarios, iba a inaugurar el llamado proyecto Ranchería, que promete agua desde el embalse de El Cercado hacia La plaza de Agua Potable Corral de Piedra.

Sin embargo, las obras no están terminadas y los $40.000 millones que se ha invertido, hace parte del plan departamental de agua de la Gobernación de La Guajira y no de orden nacional.

A través de un documento, Andreina Susana, Gerente General de Esepgua, mostró su “sorpresa” frente a la convocatoria “realizada por el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, para la inauguración de las obras de los sistemas de agua potable” de varios municipios, “ya que estas aún no se encuentran en ejecución, no han sido recibidas oficialmente ni puestas en operación”.

Según se conoció que cuando se quiso hacer la conexión del Embalse con otra obra en el departamento, se encontraron fugas en las conexiones porque no hubo mantenimiento de la infraestructura.

A pesar de la convocatoria no participaron funcionarios de la Gobernación de La Guajira debido al malestar sobre la fallida inauguración.