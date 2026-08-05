Trump advierte a Irán de “un golpe muy duro” si se retira de las conversaciones

Washington, 4 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Irán de que sufrirá “un golpe muy duro” si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares, en una entrevista con la cadena Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles.

“Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo”, afirmó Trump, quien en los últimos días ha elevado sus advertencias contra Irán mientras asegura que existen conversaciones en marcha para alcanzar un acuerdo.

El mandatario estadounidense afirmó el lunes que los contactos con Teherán representan la “última oportunidad” para que Irán firme un “buen” acuerdo, aunque fuentes diplomáticas iraníes negaron que haya negociaciones directas con Washington y señalaron que los contactos actuales están centrados con Omán en las garantías para la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump ha insistido en que el objetivo principal de cualquier acuerdo es la “desnuclearización” de Irán y ha advertido que Estados Unidos no permitirá que el país obtenga un arma nuclear.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán. EFE