¿Cuánto gana el vicepresidente de Colombia en 2026? Este sería el salario de Quilcué o Restrepo

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio no solo definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. También determinará quién asumirá la Vicepresidencia de la República, cargo que podría quedar en manos de Aida Quilcué o José Manuel Restrepo, las fórmulas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, respectivamente.

En medio de la campaña electoral, una de las preguntas que más despierta interés entre los ciudadanos tiene que ver con el salario que recibe el vicepresidente de Colombia y los beneficios económicos asociados a este cargo de alto nivel dentro del Gobierno Nacional.

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Salario del vicepresidente de Colombia en 2026

El monto que recibirá quien llegue a la Vicepresidencia está definido en el Decreto 311 de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció el régimen salarial para los funcionarios que integran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

De acuerdo con esta normativa, la remuneración mensual del vicepresidente de Colombia para 2026 es de $41.335.491.

Actualmente, este salario corresponde al ingreso que percibe la vicepresidenta Francia Márquez y será el mismo que recibirá quien asuma el cargo a partir del próximo periodo presidencial.

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Cómo se compone el sueldo de un vicepresidente

El salario mensual no corresponde únicamente a una asignación básica. La remuneración está conformada por tres conceptos diferentes establecidos por la ley:

Asignación básica mensual: $11.325.933

Gastos de representación: $20.089.042

Prima de dirección: $9.920.516

La suma de estos tres componentes da como resultado un ingreso mensual de $41.335.491.

Este esquema salarial aplica para el vicepresidente de la República debido a las funciones estratégicas y de representación institucional que ejerce dentro del Ejecutivo.

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Quiénes aspiran a la Vicepresidencia en las elecciones de 2026

La contienda presidencial enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes buscan llegar a la Presidencia para el periodo 2026-2030.

Como fórmula vicepresidencial de Cepeda se encuentra Aida Quilcué, reconocida líder indígena y defensora de los derechos de los pueblos ancestrales. Además, participó en escenarios relacionados con la implementación del proceso de paz y tuvo un papel destacado dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Por su parte, Abelardo de la Espriella eligió como compañero de fórmula a José Manuel Restrepo, economista y académico con experiencia en altos cargos del Estado. Durante el gobierno de Iván Duque se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente como ministro de Hacienda.

Cuándo se conocerá al nuevo vicepresidente de Colombia

Los colombianos acudirán nuevamente a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República.

Ese día se definirá si Aida Quilcué o José Manuel Restrepo ocuparán uno de los cargos más importantes del Gobierno Nacional, con una remuneración mensual superior a los 41 millones de pesos y la responsabilidad de acompañar la gestión presidencial durante los próximos cuatro años.