¿Habrá autenticación biométrica en los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial?

Durante la pasada jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, varios colombianos tuvieron la oportunidad de hacer por primera vez la validación biométrica, aunque algunos ya sabían de esta a otros los tomó por sorpresa.

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¿En qué consiste la biometría electoral?

Consiste en identificar o autenticar plenamente al elector que se acerca a votar con un documento de identidad, evitando las posibles suplantaciones. La autenticación se realiza mediante el cotejo de la huella dactilar y la información encriptada que hay en la cédula de ciudadanía. Estos datos se confrontan con la información dactilar del ciudadano que reposa en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta identificación biométrica se realiza en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1475 de 2011, y garantiza que se evite el fraude por suplantación de sufragantes.

La medida busca verificar la identidad de los ciudadanos tan solo en segundos directamente en las urnas, confrontando las características fisiológicas de los votantes con la base de datos.

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¿Se realiza en todos los puestos de votación?

Por ahora, el piloto se está haciendo en algunos municipios y departamentos seleccionados por la Registraduría, pero no se realiza en el 100 % de los puestos de votación.

¿Cómo opera el sistema biométrico en los puestos de votación?

El sistema se realiza en las entradas de los puestos de votación que han sido seleccionados por la Registraduría de manera estratégica. Al ingresar, el ciudadano es registrado por equipos que capturan los rasgos físicos y comparan la morfología de su rostro con la información registrada en las bases de datos de la Registraduría.

Este procedimiento hace parte de la validación tradicional y respalda que el portador del documento de identidad sea efectivamente el titular del mismo.

Cabe destacar que, a pesar de hacer la validación biométrica al ingreso de los puestos de votación, se debe presentar obligatoriamente la cédula para poder ejercer el derecho al voto, puede ser la cédula amarilla con hologramas, la nueva cédula de ciudadanía física y la cédula digital, directamente desde la aplicación oficial de la entidad.

¿Un ciudadano puede negarse a la identificación biométrica antes de votar?

Según la información registrada por la página de la Registraduría esto no se puede hacer. Si hay biometría en un puesto o mesa de votación, todas las personas deben pasar por la autenticación biométrica. Éste es un requisito para poder votar.

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