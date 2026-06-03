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03 jun 2026 Actualizado 20:47

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El exfutbolista brasileño Ronaldinho anuncia el primer lanzamiento de su nuevo proyecto musical

El álbum titulado ‘Camisa 10’ saldrá el próximo martes 9 de junio, dos días antes del inicio de la Copa Mundial.

MIAMI, FLORIDA - MAY 9: Ronaldinho #10 of Barcelona Legends looks on during the game against Real Madrid Legends at Inter Miami Stadium on May 9, 2026 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA - MAY 9: Ronaldinho #10 of Barcelona Legends looks on during the game against Real Madrid Legends at Inter Miami Stadium on May 9, 2026 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images) / Leonardo Fernandez

MIAMI, FLORIDA - MAY 9: Ronaldinho #10 of Barcelona Legends looks on during the game against Real Madrid Legends at Inter Miami Stadium on May 9, 2026 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
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El exfutbolista brasileño Ronaldinho anunció el lanzamiento de ‘Camisa 10’, el primer álbum de su sello discográfico Tu Música.

El primer sencillo del disco contará con la participación de la estrella del dancehall jamaiquino Sean Paul, quien estará en el mes de septiembre en el Festival Cordillera.

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Asimismo, estará acompañado de estrellas, como el estadounidense Justin Quiles y el puertorriqueño Lenny Tavárez.

En este nuevo trabajo discográfico contará con otros artistas de la talla del DJ y productor musical inglés Jonas Blue, los colombianos Nanpa Básico, Lalo Ebratt, Mike Bahía, Pipe Bueno y Fariana, los puertorriqueños Ñejo y Lennox, del dúo Xion & Lennox, el argentino L-Gante y el francés Willy William, recordado por su colaboración con J Balvin en “Mi gente”.

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Este nuevo trabajo discográfico del astro brasileño reúne a 44 artistas de 18 países, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil, España, Francia, Reino Unido y Jamaica

El álbum tiene una mezcla de dancehall, reggaetón, pop, regional mexicano, afrobeats y música urbana.

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