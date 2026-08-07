Renuncia de Augusto Rodríguez no tiene que ver con Juliana Guerrero: UNP

Augusto Rodríguez notificó su renuncia a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque su salida coincidió temporalmente con las denuncias de sindicatos sobre un presunto manejo irregular del esquema de seguridad de Juliana Guerrero, el funcionario ha rechazado que su dimisión esté relacionada con dicho caso.

La salida de Augusto Rodríguez de la dirección de la entidad se conoció a comienzos de agosto de 2026, en medio del remezón político e institucional de los últimos días por el cambio de gobierno.

En un extenso comunicado en la cuenta de X de la entidad indica: “Sobre este caso, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, informó al señor presidente que las medidas de protección de la señora Guerrero serían retiradas al dejar de ser funcionaria del Ministerio del Interior. Para continuar siendo beneficiaria de medidas de protección, debía acreditar nuevamente su condición de lideresa social estudiantil y activista política, calidad que ostentaba antes de vincularse como servidora pública”.

Cabe indicar que Caracol Radio ya había dado a conocer que Juliana Guerrero, investigada por presuntos cobros irregulares a empresarios y falsedad documental, estaría buscando un carné de activista para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantenga y refuerce su esquema de seguridad.

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La misiva aclara que esta clase de protocolos se debe surtir a toda persona protegida como funcionaria pública al dejar su cargo, con el fin de realizar la transición entre todas las personas que necesiten protección luego de adelantar el correspondiente estudio de nivel de riesgo.

“La UNP reitera de manera categórica que no existió orden presidencial alguna para favorecer a la señora Juliana Guerrero, ni actuación de esta administración encaminada a manipular la asignación de medidas de protección en beneficio de persona alguna”, afirma el comunicado.