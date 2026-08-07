ANT: Entrega masiva de tierras en 25 departamentos en el remate del Gobierno Petro

En los últimos tres días de gobierno, la Agencia Nacional de Tierras entregó y formalizó más de 61.000 hectáreas, beneficiando a comunidades campesinas, pueblos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones pesqueras que durante décadas esperaron el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra.

Huila, Cauca y Sucre

En Huila, fueron entregadas 121 títulos de propiedad a familias del municipio de La Plata, correspondientes a 254 hectáreas (ha).

Igualmente, en otra acción hecha en el departamento del Cauca, la Agencia entregó 425 títulos de propiedad (1.180), 45 títulos (171 ha) para EDP y 10 predios (269 ha).

A Sucre también llegó la ANT, donde también entregó 292 títulos (623 ha), 27 títulos para EDP (9 ha), 3 títulos a comunidades indígenas y 1 título a una comunidad negra.

Vichada, Caquetá y Casanare

La entidad en Vichada entregó 3 títulos para zonas focalizadas, 2.235 ha para un resguardo indígena en La Primavera y un título colectivo indígena.

Caquetá fue cobijado con la entrega de 1 título de propiedad (102 ha) en San Vicente del Caguán, 30 títulos para EPD en el mismo municipio, Florencia y Valparaíso; 1 predio (61 ha) en La Montañita y 60 títulos (4.768 ha) en Solano y Florencia, además otros 32 títulos de propiedad (2.532 ha).

En el departamento de Casanare, la Agencia Nacional de Tierras entregó 135 títulos para zonas focalizadas en el municipio de Maní.

Atlántico, Magdalena y Córdoba

El trabajo en Atlántico arrojó como resultado la entrega de 4 títulos (101 ha) en Baranoa y Sabanalarga, 7 títulos (50 ha) en Usiacurí y 2 predios (102 ha) en Ponedera.

En Magdalena se entregaron 269 títulos para zonas focalizadas y 30 ha para comunidades indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, además del predio Jirokasaka, de 880 ha, al pueblo Arhuaco.

Lo hecho en Córdoba por la Agencia da cuenta de la entrega de 736 títulos para zonas focalizadas en Pueblo Nuevo, 73 títulos a entidades de derecho público y 67 títulos de propiedad.

Nariño, Norte de Santander, Cesar y Bolívar

Nariño fue otro departamento al que llegó la Agencia. Allí, la entidad entregó 56 títulos (con 102 ha), 11 títulos para EDP (11 ha), 1 para una comunidad indígena y 1 para una comunidad afro.

El trabajo de la ANT se extendió a Norte de Santander, lugar en el que entregó 291 títulos (2.455 ha), 16 títulos (4 ha) para EDP, 1 predio de 4 ha y 2 predios que suman 58 ha.

Luego, en Cesar, la Agencia Nacional de Tierras entregó 62 títulos (5.369 ha), 4 predios (798 ha), otros 3 predios con 132 ha y 1 predio a comunidades afro.

En Bolívar, la entidad entregó 57 títulos que suman 351 ha y 3 predios que suman 363 ha.

Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Tolima

En Cundinamarca fueron entregados 10 títulos de zonas focalizadas y 226 títulos a EDP. En Caldas se entregaron 18 títulos de zonas focalizadas, 3 títulos a comunidades indígenas y 83 ha en Riosucio.

En Antioquia fueron entregados 87 títulos de propiedad (1.318 ha), 123 títulos a EDP (305 ha), 8 títulos a comunidades indígenas y 1 título a una comunidad afro (a indígenas y afro: 2.159 ha).

En Tolima se entregaron 291 títulos para zonas focalizadas en Rioblanco, Ataco y Chaparral. Asimismo, 108 títulos a entidades de derecho público, 456 ha mediante procesos de seguridad jurídica y 205 ha en San Luis.

La Guajira, Meta, Putumayo y Quindío

En La Guajira se adjudicaron 548 ha en Riohacha, 159 títulos para zonas focalizadas en Fonseca y 4 títulos colectivos indígenas.

En Meta fueron entregados 767 títulos (30.311 ha), otros 62 títulos (671 ha) y 163 títulos (251 ha) a EDP. Todo esto, en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Rico, Acacías, Mapiripán, Lejanías, Mesetas, Uribe y Villavicencio.

En Putumayo se otorgaron 91 títulos a entidades de derecho público y 5 títulos colectivos indígenas. En Quindío fueron entregados 10 títulos para entidades de derecho público y 16 títulos de seguridad jurídica.

Santander, Boyacá, Valle y San Andrés

En Santander, la ANT adjudicó 1.910 ha en Sabana de Torres, además de 13 títulos a EDP y 75 títulos de seguridad jurídica.

Boyacá también recibió tierras: 45 títulos (436 ha). En Valle del Cauca fueron entregadas 51 ha para comunidades indígenas en Trujillo y San Pedro, además de 11 títulos a entidades de derecho público y 7 títulos colectivos a comunidades indígenas.

Otro hecho importante tuvo lugar en Providencia, isla que forma parte del Archipiélago de San Andrés, donde la Agencia Nacional de Tierras entregó 115 títulos de propiedad a comunidades raizales perjudicadas por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020.