Caribe Afirmativo alerta de 145 casos de violencia contra población LGBTIQ+ en Atlántico

La organización Caribe Afirmativo encendió las alarmas sobre la situación de violencia que enfrenta la población LGBTIQ+ en el Atlántico al presentar el informe “Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”.

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Según el director de la entidad, Wilson Castañeda, durante 2025 se registró un aumento significativo de las agresiones en todo el país, una tendencia que también impactó al departamento.

Uno de los datos que más preocupa a la organización es la violencia intrafamiliar. De los 1.870 casos documentados a nivel nacional, más de 145 ocurrieron en el Atlántico.

Castañeda advirtió que muchas de estas agresiones son cometidas por familiares cercanos o parejas, convirtiendo los hogares, que deberían ser espacios seguros, en escenarios de violencia y discriminación.

El informe también revela un incremento en las amenazas contra personas LGBTIQ+. En el país se contabilizaron 1.112 casos durante 2025, mientras que en el Atlántico se reportaron más de 60.

“Nos preocupa la cifra de asesinatos. En el país registramos 270 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+ durante 2025, lo que representó un incremento del 65 %. En 2024 habíamos registrado 165 homicidios; es decir, este año hubo 105 casos más en todo el territorio nacional.

De esos hechos, ocho ocurrieron en el departamento del Atlántico. La mayor concentración de asesinatos se presentó en Valle del Cauca, seguido de Antioquia y Bogotá. Nos preocupa que esta cifra de 270 casos haga que Colombia ocupe el lamentable primer lugar como el país más violento contra las personas LGBTIQ+.

Y pese a que hemos avanzado mucho en normativa y en compromisos institucionales”, afirmó Castañeda.

El director de Caribe Afirmativo advirtió que más del 90 % de los casos permanece en la impunidad y sostuvo que la falta de respuestas institucionales sigue alimentando la violencia contra las personas LGBTIQ+ en el departamento.