Defensa de Nicolás Petro prepara estrategia para controvertir pruebas de la Fiscalía

La etapa preparatoria del proceso penal contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito llegó a su fin, luego de que el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla culminara la revisión de las pruebas que serán utilizadas en el juicio oral.

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Tras más de un año y medio de actuaciones judiciales y el análisis de millones de elementos probatorios, el expediente entra ahora en una nueva fase en la que se definirá la responsabilidad o inocencia del hijo del presidente Gustavo Petro.

Durante las últimas audiencias, el juez Hugo Carbonó resolvió sobre la admisión y exclusión de pruebas presentadas por la Fiscalía, la defensa y las víctimas. Algunas de esas decisiones fueron apeladas por las partes, por lo que corresponderá al Tribunal Superior de Barranquilla adoptar una decisión definitiva sobre varios de los elementos que podrán ser debatidos durante el juicio.

El abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, aseguró que recibe con tranquilidad las determinaciones adoptadas por el juez y afirmó que la defensa cuenta con suficientes evidencias para demostrar el origen lícito de los recursos cuestionados por la Fiscalía.

Solicitudes

Según explicó, el proceso por lavado de activos exige demostrar la trazabilidad de los dineros y sostuvo que gran parte del material probatorio necesario para ello fue admitido dentro del expediente.

Carranza también insistió en la solicitud de excluir los teléfonos celulares de Nicolás Petro, Laura Ojeda, Daysuris Vásquez y otros involucrados en el caso.

“Dichos dispositivos fueron obtenidos de manera irregular. Esa controversia será una de las que deberá resolver el Tribunal Superior de Barranquilla antes del inicio formal del juicio oral”, indicó.

Entre las decisiones que destacó la defensa figura la exclusión de varios elementos relacionados con publicaciones periodísticas y supuestas manifestaciones autoincriminatorias de Nicolás Petro.

De cara a la siguiente etapa, la defensa anticipó una intensa confrontación jurídica con la Fiscalía. Carranza aseguró que “continuaremos promoviendo recursos y solicitudes dentro de procesos paralelos relacionados con el caso, mientras se prepara la estrategia que presentaremos en juicio”, finalizó.