Barranquilla fue designada sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas

Vista panorámica de la ciudad de Barranquilla (Foto vía Getty Images) / RodrigoBlanco

Barranquilla fue designada como sede del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas, un importante encuentro internacional que reunirá a líderes, empresarios y representantes de distintos países del continente.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El evento se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre y contará con la participación de actores clave en temas relacionados con el desarrollo económico, la competitividad y la cooperación regional en las Américas.

La elección de la capital del Atlántico fue destacada por el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que la designación por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) representa un motivo de orgullo para la ciudad y un reconocimiento a los avances alcanzados en los últimos años.

“Este es un reconocimiento que refleja todo lo que hemos logrado juntos: un territorio que se transforma, que genera confianza y que cada vez atrae más desarrollo”, afirmó el mandatario, al resaltar el impacto que tendrá este encuentro para la proyección internacional de Barranquilla.