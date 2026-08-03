Mina El Cogote de Segovia fue atacada con explosivos lanzados desde drones; hay un herido

Segovia- Antioquia

La tarde de este lunes se registró un hecho violento en la mina conocida como Cogote, en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia. De manera preliminar, se informa sobre una persona herida.

Las autoridades están investigando un ataque, al parecer de explosivos lanzados desde drones contra las instalaciones de la mina El Cogote. Por ahora, las autoridades adelantan las indagaciones para informar de manera oficial qué ocurrió y la razón de este ataque. Por lo pronto, informan de una persona remitida al hospital con algunas heridas y daños en los parqueaderos y algunos vehículos.

“Y aparentemente, pues, dan a entender los compañeros que hace parte, pues, como de una amenaza permanente que se ha venido sobre las organizaciones mineras, sobre las empresas mineras en la región, producto de esa disputa que hoy se está generando entre las bandas criminales por el control de las rentas de esta zona”, manifestó Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol.

La situación está siendo atendida por la policía y se espera que sea la misma institución la que entregue un reporte ampliado y detallado de este hecho.