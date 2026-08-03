El frente 18 pretendía atacar con drones al Ejército y a Hidroituango; las autoridades lo frustraron
Tropas del Ejército de la Cuarta Brigada y la Fiscalía ubicaron una caleta con más de 25 explosivos en la vereda Tinajas del municipio de Ituango.
El Ejército y la Fiscalía frustraron un presunto plan que tenía el frente 18 de las disidencias contra una base militar y el proyecto Hidroituango, según las fuentes que le suministraron la información a Caracol Radio.
Este medio de comunicación conoció que alias “Yomer o Jhoan”, cabecilla del frente 18, tendría listo ese plan para atacar a los militares en la base militar y el proyecto hidroeléctrico mediante el lanzamiento de explosivos con drones, los cuales fueron hallados en una caleta ubicada por la Cuarta Brigada y la Fiscalía en la vereda Tinajas del municipio de Ituango, Norte de Antioquia.
La caleta ilegal tenía al menos 17 artefactos explosivos improvisados para drones y 13 más empleados en las confrontaciones. También brazaletes del frente 18 y munición.
Esta acción deja al descubierto este presunto plan con el que el grupo guerrillero pretendía afectar a las tropas y la población civil, además del proyecto energético más importante del país.
Se espera que el ejército amplíe esta información entregando mayores datos sobre esta acción contra los grupos armados ilegales.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...