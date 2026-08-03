El frente 18 pretendía atacar con drones al Ejército y a Hidroituango; las autoridades lo frustraron

El Ejército y la Fiscalía frustraron un presunto plan que tenía el frente 18 de las disidencias contra una base militar y el proyecto Hidroituango, según las fuentes que le suministraron la información a Caracol Radio.

Este medio de comunicación conoció que alias “Yomer o Jhoan”, cabecilla del frente 18, tendría listo ese plan para atacar a los militares en la base militar y el proyecto hidroeléctrico mediante el lanzamiento de explosivos con drones, los cuales fueron hallados en una caleta ubicada por la Cuarta Brigada y la Fiscalía en la vereda Tinajas del municipio de Ituango, Norte de Antioquia.

La caleta ilegal tenía al menos 17 artefactos explosivos improvisados para drones y 13 más empleados en las confrontaciones. También brazaletes del frente 18 y munición.

Esta acción deja al descubierto este presunto plan con el que el grupo guerrillero pretendía afectar a las tropas y la población civil, además del proyecto energético más importante del país.

Se espera que el ejército amplíe esta información entregando mayores datos sobre esta acción contra los grupos armados ilegales.