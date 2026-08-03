Bienestar Familiar y docentes de Medellín se unieron para prevenir la violencia sexual escolar

Medellín

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, diversas entidades interinstitucionales unieron esfuerzos para consolidar a las escuelas como entornos seguros. El Bienestar Familiar, junto a la Fiscalía, la Policía de Infancia, secretarías locales y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), lideraron una jornada clave de prevención en la ciudad.

El Encuentro Interinstitucional “Prevención de la Explotación Sexual en Entornos Escolares” se llevó a cabo en la I.E. Marco Fidel Suárez. El evento reunió a cerca de 200 asistentes, incluyendo a directivos, docentes de las comunas 1, 7 y 11, jefes de núcleo y profesionales del programa Entorno Protector.

Herramientas para la detección temprana en las aulas

Durante el encuentro, el Bienestar Familiar lideró la capacitación «Alertas tempranas de vulneración de derechos en el aula». Esta ponencia buscó capacitar a los profesores para identificar a tiempo cambios de comportamiento, negligencia o señales de violencia física, emocional y explotación sexual en los estudiantes.

Se enfatizó que los docentes no deben realizar investigaciones ni comprobaciones previas ante una sospecha. La labor del maestro debe centrarse en la observación constante, el registro objetivo de los hechos, la escucha activa y la activación inmediata de los protocolos y rutas de atención.

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“No investigo, no juzgo, no expongo”: el rol del docente

«Las alertas no son razones para juzgar o investigar, sino motivos para brindar protección inmediata. Nuestra premisa es clara: no investigo, no juzgo, no expongo; sí protejo, sí registro, sí activo», destacó una de las ponentes de este espacio, recordando la importancia de actuar con empatía frente a cada caso.

Finalmente, se explicaron las rutas directas de atención hacia el sector salud para urgencias o agresiones sexuales. Asimismo, se reforzaron los canales de denuncia ante Comisarías de Familia, Unidades de Reacción Inmediata y la Policía para garantizar la protección integral de la niñez.