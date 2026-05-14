UdeA fabricará 1,2 millones de medicamentos contra malaria y avanza en tratamiento para VIH

La Universidad de Antioquia dio un paso histórico para la salud pública del país al poner en marcha la fabricación del primer lote industrial público de medicamentos para tratar la malaria en el país.

La producción se realiza en la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales de la institución, adscrita a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, actualmente la única planta pública universitaria del país con certificación del Invima para fabricar medicamentos a escala industrial.

El primer lote contempla la producción de 1,2 millones de tabletas destinadas al tratamiento de la malaria, enfermedad que sigue afectando a miles de personas en regiones vulnerables del país como el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía.

La primera entrega del medicamento está prevista para las próximas semanas y será distribuida a través de la Organización Panamericana de la Salud, mecanismo con el que se busca garantizar abastecimiento tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

Colombia sigue enfrentando miles de casos de malaria

Según cifras citadas por la universidad y el Ministerio de Salud, Colombia registra entre 50.000 y 100.000 casos anuales de malaria, especialmente en departamentos como Chocó, Nariño, Córdoba y Antioquia.

Las autoridades sanitarias han advertido que las poblaciones rurales y dispersas continúan siendo las más afectadas por las dificultades de acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reportó cerca de 263 millones de casos y más de 590.000 muertes por malaria durante 2023, principalmente en África, aunque América Latina mantiene zonas activas de transmisión, incluida Colombia.

Avanza desarrollo de medicamento contra el VIH

Además de la producción para malaria, la Universidad de Antioquia confirmó que avanza en el desarrollo de un medicamento para tratar el VIH.

Se trata de un dolutegravir triconjugado, antirretroviral utilizado en terapias de control del VIH, cuya meta institucional es obtener registro sanitario e iniciar producción industrial durante ente mismo año del 2026.

La universidad también trabaja en otros medicamentos esenciales destinados al tratamiento de enfermedades parasitarias y tropicales, como benznidazol, niclosamida y praziquantel, algunos de ellos ya en fases regulatorias ante el Invima.

El proyecto hace parte de una estrategia impulsada junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia para fortalecer la soberanía farmacéutica del país y reducir la dependencia de medicamentos importados.

Expertos consideran que el modelo de la Universidad de Antioquia representa un hito no solo para el país, sino para América Latina, donde la producción farmacéutica suele estar concentrada en empresas privadas multinacionales.

La eventual fabricación nacional de medicamentos para VIH también podría representar un alivio económico para el sistema de salud colombiano, debido a los altos costos que actualmente tienen los tratamientos antirretrovirales.