Ernesto Samper rechazó respaldo de Trump a De la Espriella y lo calificó como injerencia

Ernesto Samper, Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)

El expresidente Ernesto Samper cuestionó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, al considerar que representan una intervención indebida en los asuntos internos de Colombia.

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A través de un pronunciamiento e las redes sociales, Samper sostuvo que el apoyo expresado por el mandatario estadounidense pone en riesgo la relación bilateral construida durante décadas entre ambos países para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y el crimen transnacional.

“La declaración del presidente Trump apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella constituye una vulgar e inaceptable intervención en los asuntos internos del país, que pone en grave peligro la alianza construida durante muchos años entre Colombia y Estados Unidos por diferentes gobiernos y partidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen internacional”, afirmó el exmandatario.

Samper también señaló que este tipo de pronunciamientos deben ser rechazados por los colombianos en las urnas y aseguró que la defensa de la soberanía nacional será uno de los temas centrales de la actual campaña electoral.

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“Esta agresiva intromisión en la democracia colombiana, repetida ya en varios países de América Latina, debe ser rechazada por todos los colombianos en las próximas elecciones, votando por la defensa de nuestra soberanía”, manifestó.

El expresidente reiteró su respaldo a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, destacando lo que calificó como una trayectoria “limpia y nacionalista” de sus candidatos.

Finalmente, Samper envió un mensaje directo al jefe de Estado estadounidense. “presidente Trump: saque, por favor, sus manos de Colombia y de América Latina”, concluyó.

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Las declaraciones se producen en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial, marcada por una fuerte polarización política y un intenso debate sobre la influencia internacional en el proceso electoral colombiano.