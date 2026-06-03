Donald Trump confirmó haber usado lenguaje soez contra el primer ministro de Israel, Netanyahu

El presidente estadounidense, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un tenso intercambio con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que reprendió a su estrecho aliado con insultos.

En una entrevista publicada el miércoles en el New York Post, se le preguntó a Trump sobre la conversación telefónica que mantuvo con Netanyahu el lunes.

“Usted dijo: ‘¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel’. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?”, preguntó el entrevistador.

¿Cómo fue la discusión entre Donald Trump y Netanyahu?

“Sí”, respondió Trump. “Estaba un poco molesto por su constante pelea con el Líbano”.

“Le dije: ‘...tenemos que parar esto’”.

Trump añadió que tiene una “muy buena relación” con Netanyahu.

“Nos ha ido bien juntos (...) Me agrada mucho...”, sostuvo.

Ataque de Israel puede afectar las conversaciones para terminar la guerra en Oriente Medio

Trump arremetió verbalmente contra Netanyahu con fuertes acusaciones a raíz de las amenazas de Israel de bombardear la capital libanesa, Beirut, por temor a que una acción así debilitara las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informaron el medio Axios y la cadena ABC News.

La discusión evidenció la tensión entre los dos aliados que iniciaron la guerra al lanzar a finales de febrero una ofensiva contra Irán que se extendió a ataques israelíes sobre el Líbano.

Los medios israelíes han rechazado la versión de la conversación

Un funcionario de la Casa Blanca remitió a la AFP a las publicaciones de Trump del lunes en Truth Social, en las que agradeció a Netanyahu por no enviar tropas de Beirut.

Según los informes, Irán había suspendido las conversaciones de paz debido a los ataques de Israel contra el Líbano.

Escuchar EN VIVO Caracol Radio: