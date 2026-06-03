Defensoría alerta que ataques con drones agravan crisis humanitaria en El Bagre, Antioquia

Antioquia

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, debido a hechos de confinamiento, desplazamiento forzado y ataques con drones.

A través de un documento, la entidad advirtió que en el corregimiento de Puerto López se registra una escalada de las hostilidades con graves impactos sobre la población civil.

Según la Defensoría, entre enero y mayo de 2026 se presentaron al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo. Además, se reportaron amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada.

La entidad expresó su preocupación por la recurrencia y gravedad de estos hechos, que, según indicó, “evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”.

A esto se suman reportes sobre el uso recurrente de drones adaptados para lanzar o activar artefactos explosivos en medio de la confrontación armada. Esta situación ha generado afectaciones en viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes civiles, aumentando los riesgos para las comunidades.

La Defensoría también denunció el retiro de la Policía Nacional de Puerto López en marzo de 2026, situación que, según la entidad, ha incrementado la percepción de desprotección y limitado la capacidad de respuesta institucional frente a la violencia y el control territorial de los grupos armados ilegales.

La problemática se ha extendido a zonas cercanas. Hace algunos días se registraron enfrentamientos y afectaciones asociadas al uso de estos artefactos en la vereda Montefrío, en Segovia, y en Santa Isabel de Amará. En este último sector, la explosión de un artefacto causó la muerte de caballos y reses de familias campesinas, afectando bienes esenciales para su subsistencia. Ambos territorios son limítrofes con Puerto López.

¿A qué se atribuye esta problemática?

La situación está relacionada con la disputa territorial entre las disidencias de Calarcá, del Bloque Magdalena Medio, y el Clan del Golfo, autodenominado EGC, por el control de corredores estratégicos y rentas ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y zonas limítrofes del Nordeste antioqueño.

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública y demás entidades competentes para adoptar medidas integrales de prevención, protección y atención humanitaria que permitan salvaguardar a las comunidades afectadas y restablecer las condiciones de seguridad en Puerto López y su área de influencia.