Fuertes lluvias dejan veredas inundadas en Turbo, Antioquia

Turbo, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, han dejado al menos a cinco veredas y un corregimiento con inundaciones y graves afectaciones para las comunidades rurales.

Según el reporte oficial, las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de los ríos Turbo, Currulao y Guadalito, lo que ocasionó daños en viviendas y cultivos.

Atención de la emergencia

Ante la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia activó el acompañamiento al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para avanzar en la caracterización de las familias afectadas y en la evaluación de los daños ocasionados por las crecientes.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, explicó que la entidad mantiene una articulación permanente con las autoridades locales y adelanta las gestiones necesarias para trasladar maquinaria amarilla a las zonas impactadas, con el objetivo de atender la emergencia y reducir los efectos de las inundaciones.

“Desde la primera hora hemos estado apoyando la caracterización y evaluación de los daños. Asimismo, estamos realizando todo el alistamiento logístico para llevar maquinaria amarilla a los sectores afectados y facilitar las labores de atención y mitigación”, indicó la directora del DAGRAN.

Además de las afectaciones en viviendas y vías, las inundaciones han impactado cultivos de la zona, lo que genera preocupación por posibles consecuencias en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan los censos de damnificados y las evaluaciones técnicas para establecer la magnitud de las pérdidas y definir las acciones de respuesta a la emergencia.

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