Entre los 46 capturados en una semana figura uno de los más buscados por violencia intrafamiliar

Medellín, Antioquia

En una semana, la Policía Nacional realizó más de seis operativos simultáneos que dejaron como resultado 46 capturas, entre ellas varios cabecillas y coordinadores de estructuras criminales de Medellín, como las de Robledo, Caicedo, La Terraza, San Pablo y Los Chivos.

Las autoridades destacaron una de estas capturas: la de Kevin David Navarro, uno de los más buscados por el delito de violencia intrafamiliar. Navarro agredió a su expareja y fue detenido en Bucaramanga gracias a labores de inteligencia policial.

De acuerdo con una investigadora de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo nombre se reserva por seguridad, Navarro fue denunciado por su expareja, Lizeth Lorena Galvis Ordóñez. La mujer sufrió agresiones físicas extremas, entre ellas mordeduras que le destruyeron los labios durante una riña ocurrida en un taxi en octubre de 2025, en el sector de El Poblado, Medellín. Además, Navarro le robó dos cadenas de oro y la amenazó de muerte si denunciaba los hechos.

Sobre el operativo que permitió su captura, la uniformada señaló: “Gracias al trabajo investigativo de la SIJIN y a una fuente humana pudimos ubicar a esta persona. Nos proporcionó la ubicación y la descripción, lo que permitió dirigirnos hasta Bucaramanga y materializar la orden de captura”.

Navarro registraba seis anotaciones previas por violencia intrafamiliar y ya había sido capturado anteriormente por agredir a la misma víctima, permaneciendo dos meses detenido. Tras ser liberado, cometió una nueva agresión grave al día siguiente. Existen otras víctimas que confirman su condición de reincidente.

Actualmente, Kevin David Navarro permanece en prisión preventiva.

En lo que va del año, en Medellín se ha realizado 338 capturas por el delito de violencia intrafamiliar. Por ello, las autoridades de la ciudad y la Policía, enfatizan la importancia de denunciar la violencia intrafamiliar, que incluye no solo agresiones físicas, sino también amenazas y abuso sexual, tal como lo establece el artículo 229 del Código Penal colombiano.

Advierten que el silencio, motivado por miedo o razones económicas, perpetúa el delito. Por eso, hacen un llamado a las mujeres para que no se queden calladas y busquen apoyo institucional con el fin de romper el ciclo de violencia.