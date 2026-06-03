Cafeteros en el Quindío plantean medidas por el impacto que puede generar el Fenómeno de El Niño

Armenia

La Organización Meteorológica Mundial publicó un boletín respecto a la advertencia de que la probabilidad de formación de un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026 es del 80%.

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez sostuvo que previo a la llegada inminente del fenómeno vienen estableciendo las estrategias preventivas para disminuir las afectaciones que pueden presentarse para el sector cafetero del departamento.

“En esta época previa al fenómeno del niño realizan las actividades de fertilización con recursos del fondo de estabilización de precios del café y sumado a ello generados por la rentabilidad financiera de los ahorros de los caficultores y sumado a ello un recurso adicional del Ministerio de Agricultura que entre los dos suman 50.000 millones de pesos que le va a permitir fertilizar a las familias caficultoras a nivel nacional. No es ajeno este programa para el departamento del Quindío", indicó.

Informó que están motivando a los caficultores para que desarrollen las actividades de fertilización con recursos del fondo de estabilización de precios del café y un recurso adicional del Gobierno Nacional.

“Definitivamente el fenómeno del niño genera un impacto muy fuerte en las plantas de café y lo que queremos es mitigar de una u otra manera ese impacto que va a generar una caída en la producción, una desestabilización de ese cultivo de café y es por ello que invitamos a los caficultores a prepararse para ese fenómeno del niño fertilizando lo más pronto posible utilizando tanques, mangueras para poder abastecerse de agua y poder atender así la cosecha", destacó.

En cuanto al panorama que se avecina en condiciones climáticas de tiempo seco, el director sostuvo que el Fenómeno de El Niño genera un alto impacto en las plantas de café y por ende una caída en la producción por eso es clave prepararse para afrontar las dificultades que se pueden presentar de la mejor manera.

Añadió que fortalecen las actividades de capacitación para las familias caficultoras de cómo reaccionar al Fenómeno de El Niño donde en promedio van 150 caficultores que han recibido la información de primera mano.