Policía Quindío apadrinará a “Milagros” la bebé recién nacida rescatada por los uniformados

Armenia

En medio de la conmoción que ha provocado en el Quindío el abandono de una bebé recién nacida que fue encontrada y rescatada por una patrulla de la Policía en un lote baldío del municipio de Montenegro, Quindío.

Hay una buena noticia y es el papel de la Policía Quindío y los patrulleros motorizados que se convirtieron en ángeles de esta bebé que hoy es atendida en el hospital San Juan de Dios de Armenia y la institución policial que anunció que apadrinará a la menor, mientras el ICBF realiza el restablecimiento de derechos.

Los patrulleros Luis Cruel y Deiver Bañol adscritos a la unidad de vigilancia de la Policía de Montenegro en medio de los sentimientos encontrados por como hallaron a la bebé hablaron del posible nombre para la infante e indicaron “Esperamos que la bebé se llame “Milagros”, uno de los patrulleros indicó “con mi compañero seguimos pensando tantas cosas que todo fue como un milagro, todo fue el tiempo de Dios es perfecto, justamente nosotros pasar en ese momento por ahí, ese sector ahí que es conocido por nosotros hace 3 años, eso mantiene muchos perros por ahí en ese momento no se encontraba ningún perro que le pudieran hacer daño a esa bebé.

Entonces, tomamos la decisión de llamarla Milagros porque es un milagro de Dios. Como dice todo, bienvenida a la familia que les ha de adoptar”

Es una bebé que hoy en día fue encontrado en un lote baldío, Dios quiera que pueda encontrar una familia para que la pueda proteger porque pueden ver en las circunstancias en que la encontramos.

La bebé tiene a su Policía como su familia

Patrulleros: Cabe resaltar que la familia grande que esa bebé pudo haber tenido o tiene en esos momentos lo puedo decir que vamos a hacer nosotros la Policía Nacional de Colombia que la vamos a apoyar en todo momento, vamos a estar prestos para las necesidades que pueda tener esa bebé, dijo el patrullero.

Con mi coronel el comandante del departamento del Quindío tuvimos una charla donde él nos manifestó que si cómo íbamos a llamar a la bebé porque la íbamos a apoyar y apadrinarla. La policía del Quindío va a apadrinar esa bebé con ayuda de la gobernación y con la ayuda de Dios.

Reporte del hospital San Juan de Dios de Armenia sobre estado de salud de la bebé

A través de un comunicado las directivas del hospital San Juan de Dios de Armenia dieron a conocer como está la bebé recién nacida que fue remitida del hospital Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro donde inicialmente fue atendida.

En el comunicado indican “Una bebé recién nacida, rescatada en situación de abandono en el municipio de Montenegro, evoluciona hoy de manera estable en el área Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital San Juan de Dios, donde recibe atención especializada en una incubadora para contrarrestar el impacto de la exposición a la intemperie”

Y agrega “Tras ingresar con hipotermia severa y dificultad respiratoria, la menor responde positivamente a los cuidados pediátricos y sus primeros exámenes clínicos arrojan resultados normales, la paciente es una bebé prematura tardía de aproximadamente 36 semanas de gestación que registra un peso adecuado para su desarrollo.”

La gerente del Hospital San Juan de Dios Diana Carolina Castaño Londoño entregó un balance: "Quiero dar un parte de tranquilidad: la bebé está mucho mejor. Ya logramos recuperar su calor corporal, se encuentra estable en una incubadora recibiendo un poco de soporte de oxígeno y su dificultad respiratoria ha mejorado de manera significativa”