6.500 recolectores de café se requieren para la primera cosecha cafetera en el Quindío

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Armenia

En el municipio de Pijao se llevó a cabo el lanzamiento oficial del plan cosecha para garantizar la seguridad durante la recolección cafetera.

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez explicó que los municipios cordilleranos de Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, Calarcá y Salento concentrarán la mayor producción cafetera del departamento por lo que el mensaje es que brindarán atención especial de la mano con las autoridades para generar las mejores condiciones.

Enfatizó que necesitan entre 6.500 a 7.000 recolectores de café para atender la cosecha y aspiran una recolección de 8 millones de kilos de café pergamino seco que podría generar un valor cercano a los 150 mil millones de pesos.

Dijo que parte de la articulación es el acompañamiento de la alcaldía, comités municipales y asistir a las plazas principales donde los propietarios de fincas realizarán la contratación correspondiente.

Gobernador del Quindío

En ese mismo sentido se pronunció el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis agradeció el acompañamiento del apoyo de la Policía y del Ejército que están al tanto para blindar todos los rincones de la zona cordillerana.

Indicó que una de las falencias que se evidencia en las fincas es la relacionada con la falta de recolectores por eso el llamado a participar activamente del proceso a través de todos los actores que influyen en la recolección.

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Mencionó que no solo se generan garantías en la alimentación, sino que también con el hospedaje para atender a los trabajadores que en muchas ocasiones llegan de otras regiones del país.

Alcalde del municipio de Pijao

Por último, el alcalde del municipio de Pijao John Jairo Restrepo reconoció que la cordillera del departamento es la gran despensa del café por eso la importancia del trabajo articulado para fortalecer la presencia institucional.

Reforzó el llamado a todos los recolectores para que sean parte del proceso puesto que ha evidenciado la problemática de los cafeteros por la falta de mano de obra.

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Es de resaltar que la producción proyectada para el segundo semestre del año es de 102.480 sacos que representa el 48% y el restante es la destinada en el primer semestre.