Lotería del Quindío tiene nueva gerente, su reto reactivar los sorteos el 20 de agosto

Armenia

En acto presidido por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, tomó posesión la nueva gerente de la Lotería del Quindío, Ana Yulieth Díaz Ubaque, quien asumió el liderazgo de la entidad con el propósito de consolidar su proceso de reactivación financiera y comercial.

La nueva directiva tendrá como principal desafío fortalecer las ventas, recuperar la confianza de los compradores y garantizar la sostenibilidad de una empresa que aporta recursos fundamentales para el sector salud del departamento.

La exmandataria reemplaza en el cargo a Ricardo Emilio Muñoz que bajo su gerencia desde el 20 de mayo no se juega la lotería por falta de recursos para el premio mayor y los demás premios.

La nueva gerente de la Lotería del Quindío señaló “como un reto, hay que trabajar, gracias a Dios y al gobernador, pues ya han inyectado un recurso. La lotería de nuevo vuelve a jugar el 20 de agosto y entonces es llamar al quindiano y a la gente del país que compre esta lotería, que crean, volver a generar esa esa confianza, que la gente sí se la gana, que la gana tanto que la dejaron sin recursos, entonces es un tema de confianza y de empezar a trabajar. Hay que vender, vender y vender y pues a eso vine”

Y agregó “La lotería hay que sostenerla, avanzar en el tema de ventas, que es prácticamente quien la va a mantener. El esfuerzo fue muy grande, con la experiencia que tengo sacar recursos de un lado y destinarlos para otro para salvar, de verdad que es un gesto primero muy bondadoso y es un gesto que hay que admirar y aplaudir porque la lotería en el departamento no se puede perder”

La finalidad de una lotería y un juego de azar siempre es ayudar a la salud de esta población y que cualquiera de nosotros está dispuesto a vivir situaciones de salud y qué mejor que ayudar con la compra de un billete, de un bono, de un quinto y decirle que se pongan la camiseta, que es un trabajo no solo de la gerencia y de sus compañeros, sino que es un trabajo de todo el quindiano, que sientan que sientan que esto es para todos nosotros.