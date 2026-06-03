Miércoles 3 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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ANATO, Gobernación del Quindío y sector productivo avanzan en agenda con aerolíneas para fortalecer la conectividad aérea del departamento

En desarrollo de la agenda prevista en la ciudad de Bogotá, representantes de la Gobernación del Quindío, ANATO y el sector productivo sostuvieron reuniones con directivos de las aerolíneas LATAM, Jet SMART y Avianca, compañías que actualmente tienen operación en el Aeropuerto Internacional El Edén.

En los encuentros participaron el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis; la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez; Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario del sector turístico; y Juan David Pachón Morales, director ejecutivo del Comité Intergremial del Quindío.

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Desde ANATO se facilitó la agenda, los espacios de conversación y los contactos con las aerolíneas, como parte del compromiso gremial con la conectividad aérea regional, la competitividad turística y la recuperación de rutas estratégicas para el departamento.

Durante las reuniones se analizaron aspectos técnicos, comerciales y competitivos relacionados con la operación aérea del Quindío. Asimismo, se entregó a las aerolíneas un documento técnico de soporte de mercado, acompañado de estudios, cifras y argumentos sobre la demanda del destino, las oportunidades de crecimiento y los principales retos que enfrenta el Aeropuerto El Edén frente a otros aeropuertos de la región.

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Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO, destacó que las reuniones dejan una lectura positiva, aunque advirtió que este tipo de procesos requieren tiempo, análisis técnico y decisiones estratégicas por parte de las aerolíneas.

“Vemos con buenos ojos el resultado de esta agenda. Por experiencia sabemos que estos procesos no son inmediatos, pero hay que iniciarlos, abrir los espacios y poner sobre la mesa la información técnica que permita sustentar nuevas decisiones de conectividad”, señaló Vásquez Hoyos.

Dentro de los temas abordados se planteó la necesidad de aumentar las frecuencias hacia Bogotá y Medellín, dos mercados fundamentales para la conectividad nacional del departamento.

Esta solicitud fue sustentada técnicamente y recibida con interés por parte de las aerolíneas. También se pidió evaluar la posibilidad de una frecuencia temporal hacia la Costa Caribe, que permita medir su comportamiento, demanda y sostenibilidad en el tiempo.

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Durante la agenda también se evidenció la importancia de que la Aerocivil atienda aspectos operacionales que inciden directamente en la competitividad del Aeropuerto El Edén, entre ellos los horarios de operación, la disponibilidad de slots en Bogotá y las tarifas de uso aeroportuario. Estos factores resultan determinantes para hacer más atractiva la operación aérea del Quindío frente a otros aeropuertos de la región.

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De igual manera, se planteó la posibilidad de estructurar un plan de incentivos desde diferentes entidades del departamento, con el propósito de generar mejores condiciones para la llegada de nuevas aerolíneas, rutas y frecuencias, compensando parcialmente los mayores costos de operación que hoy afectan la competitividad del aeropuerto.

Otro de los elementos identificados durante las conversaciones es que las aerolíneas se encuentran a la expectativa de las decisiones de mercado y del contexto nacional posterior a los resultados electorales del próximo 21 de junio, factor que también incide en sus análisis de expansión, inversión y apertura de nuevas rutas.

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En el Quindío insisten en recuperar la conectividad aérea internacional tras la salida de la aerolínea Spirit, gremios sostienen que debe regresar a operar Copa Airlines

Y es que Spirit Airlines anunció a inicios del mes de mayo el cierre oficial de todos sus servicios debido a los problemas financieros que viene afrontando. Frente al panorama los gremios y autoridades locales vienen estableciendo diferentes estrategias articuladas con el fin de reactivar la conectividad aérea internacional que se perdió tras la salida de Spirit.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada reconoció que el proceso no es nada fácil, pero vienen participando activamente del comité establecido por la administración municipal donde también participa la gobernación departamental junto con los gremios para realizar las gestiones correspondientes ante las diferentes aerolíneas.

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Enfatizó que el proceso es complejo puesto que depende de muchos factores entre esos el económico, la gasolina, condiciones de los aviones en cuanto a motores y demás.

Fue claro que se requiere nuevamente la operación de la aerolínea Copa, otra que puede ser Jet blue y ampliar la cobertura de Avianca por lo que están apuntando a ese proceso con la gestión articulada de las autoridades y gremios.

Cabe anotar que la aerolínea Spirit Airlines estaba operando con vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia.

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Desde el comité de cafeteros en el Quindío extendieron el llamado a fortalecer las actividades de fertilización para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial publicó un boletín respecto a la advertencia de que la probabilidad de formación de un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026 es del 80%.

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez sostuvo que previo a la llegada inminente del fenómeno vienen estableciendo las estrategias preventivas para disminuir las afectaciones que pueden presentarse para el sector cafetero del departamento.

Informó que están motivando a los caficultores para que desarrollen las actividades de fertilización con recursos del fondo de estabilización de precios del café y un recurso adicional del Gobierno Nacional.

En cuanto al panorama que se avecina en condiciones climáticas de tiempo seco, el director sostuvo que el Fenómeno de El Niño genera un alto impacto en las plantas de café y por ende una caída en la producción por eso es clave prepararse para afrontar las dificultades que se pueden presentar de la mejor manera.

Añadió que fortalecen las actividades de capacitación para las familias caficultoras de cómo reaccionar al Fenómeno de El Niño donde en promedio van 150 caficultores que han recibido la información de primera mano.

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La Alcaldía de Armenia, participó activamente en la mesa nacional para la construcción del plan de acción que será implementado frente a los efectos del fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre del año.

El encuentro, convocado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, reunió a entidades nacionales y territoriales con el objetivo de coordinar estrategias de prevención, preparación y respuesta ante los posibles impactos de este evento climático.

“Desde la Alcaldía de Armenia venimos trabajando de manera articulada con las diferentes entidades municipales para fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Nuestro objetivo es anticiparnos a los riesgos, proteger a la comunidad y garantizar la capacidad de reacción institucional ante cualquier eventualidad que pueda presentarse”, señaló Javier Vélez Gómez, director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, y quien fue uno de los representantes del Gobierno de Armenia, en la mesa nacional.

El espacio sirvió para socializar las medidas que deben ser implementadas por los municipios para prevenir y atender posibles afectaciones en la salud pública, incendios de cobertura vegetal y forestales, incendios estructurales, así como la reducción de los caudales de ríos y fuentes hídricas, una de las principales preocupaciones asociadas a los periodos de sequía.

La participación en esta mesa nacional permitió actualizar información, intercambiar experiencias con otras ciudades del país y consolidar las acciones que ya se vienen desarrollando en Armenia para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas y a la disminución de las fuentes hídricas.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) hizo un llamado a la ciudadanía, entidades públicas, empresas y prestadores de servicios públicos para fortalecer las acciones de ahorro, protección y uso eficiente del agua, ante los pronósticos que indican la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre del año.

Aunque los modelos climáticos advierten sobre este posible escenario, la autoridad ambiental señaló que el departamento ha registrado lluvias en los últimos meses, situación que ha contribuido a mantener condiciones favorables en el territorio y a reducir el riesgo inmediato de afectaciones asociadas a este fenómeno.

“Este fenómeno se caracteriza por bajas precipitaciones y aumento de la temperatura; sin embargo, para fortuna de nuestro territorio hemos tenido algunas lluvias que han reducido la posibilidad de que se genere un fenómeno de este tipo. No obstante, es importante prepararnos porque las predicciones para el segundo semestre indican la posibilidad de un Niño fuerte”, explicó Augusto Llanos, profesional especializado de la CRQ.

Desde la Corporación se reiteró que la prevención es fundamental para afrontar posibles periodos de disminución de lluvias, por lo que se invita a la comunidad a adoptar hábitos responsables en el consumo del agua y a contribuir a la protección de las fuentes hídricas del departamento.

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Asimismo, la entidad hizo un llamado a las empresas prestadoras de servicios públicos para fortalecer sus planes de contingencia y adoptar medidas que permitan garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en caso de presentarse condiciones climáticas adversas.

Como parte de las acciones institucionales, y por instrucción del director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, la Corporación avanza en la actualización de la resolución para el manejo racional del recurso hídrico, con el propósito de establecer lineamientos orientados al uso eficiente y la protección del agua por parte de entidades públicas, privadas y la comunidad en general.

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No para el asombro en el Quindío, luego del hallazgo de una bebé recién nacida abandonada en un pastizal, dos patrulleros motorizados de la policía fue el Ángeles de la bebé al rescatarla y llevarla con vida al hospital de Montenegro.

Estamos hablando de los patrulleros Luis Cruel y Deiver Bañol adscritos a la unidad de vigilancia de la Policía de Montenegro se vistieron de ángeles y héroes al trasladar la bebé al hospital donde recibe atención médica y está fuera de peligro, será el ICBF que restablezca los derechos a la menor.

Patrullero Luis Cruel “Al momento que realizábamos patrullaje por el sector, escuchamos unos llantos de un bebé, paramos la motocicleta, descendimos y al verificar se pudo observar una bebé recién nacida.

Patrullero Deiver Bañol “Pues yo que soy padre de sin mediar palabras con el compañero, tomamos la decisión inmediata de llevarla y de prestarle unos primeros auxilios en el hospital de del municipio de Montenegro, ya que se encontraba en una zona verde y totalmente desnuda y a esa hora haciendo como mucho frío”

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante resaltó el trabajo de los patrulleros de la institución y dijo que apadrinarán a la bebé mientras las autoridades respectivas como el ICBF realiza el respectivo restablecimiento de derechos.

“Yo en el tiempo que llevo de servicio en la Policía Nacional, jamás en mi vida había atendido un caso de esos tan impactantes, para mí, como para mi compañero, fue un momento de susto porque no sabíamos el estado de salud de la bebé y un momento de rabia, un momento de nostalgia, saber que una persona tiene el corazón para ya votar una bebé recién nacida sin importarle lo que le pueda pasar en ese sitio” Relataron los patrulleros

Uno de los patrulleros narró “Al observar el bebé que estaba una circunstancia totalmente desnuda, tomamos la decisión de ayudarle pedir ayuda a la comunidad de que nos regalaran unas sábanas para así regalarles a prestarle los primeros auxilios y llevarlo directamente al hospital del municipio de Montenegro para que le prestaran la gran atención a la bebé, ya que se encontraba recién nacida.

Y pues agradecer más que todo totalmente la atención que le prestaron médicos del hospital, que de inmediato la trasladaron al hospital de San Juan de Dios y hoy en día se encuentra estable y tiene un buen estado de salud.

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Esperamos que la bebé se llame “milagros”, uno de los patrulleros indicó “con mi compañero el día de hoy seguimos pensando tantas cosas que todo fue como un milagro, todo fue el tiempo de Dios es perfecto, justamente nosotros pasar en ese momento por ahí, justamente ese sector ahí que es conocido por nosotros hace 3 años, eso mantiene muchos perros por ahí en ese momento no se encontraba ningún perro que le pudieran hacer daño a esa bebé. Entonces, tomamos la decisión de llamarla Milagro porque pues eso es un milagro de Dios. Como dice todo, bienvenida a la familia que les ha de adoptar.

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Es una bebé que hoy en día fue encontrado en un hotel en un hotel baldo. Dios quiera que pueda encontrar una familia para que la pueda proteger porque pueden ver en las circunstancias que la encontramos.

cabe resaltar que la familia grande que esa bebé pudo haber tenido o tiene en esos momentos lo puedo decir que vamos a hacer nosotros la Policía Nacional de Colombia que la vamos a apoyar en todo momento, vamos a estar presos para las necesidades que pueda tener esa bebé, dijo el patrullero.

Con mi coronel el comandante del departamento del Quindío tuvimos una charla donde él nos manifestó que si cómo íbamos a llamar a la bebé porque la íbamos a apoyar y apadrinarla. La policía del Quindío va a apadrinar esa bebé con ayuda de la gobernación y con la ayuda de Dios.

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En portales de noticias de países bajos en Europa se han pronunciado la familia de la turista de ese país que fue hallada muerta en zona rural del municipio de Salento en el Quindío.

Según el portal https://www.rodi.nl/schagen/nieuws En un comunicado, la familia expresa su profunda tristeza por la pérdida «No encontramos palabras para expresar lo que sentimos, Marlies estaba muy ilusionada con este viaje por Latinoamérica, que había preparado hasta el último detalle. Se notaba que lo estaba disfrutando muchísimo en los últimos meses, y mucha gente pudo compartir la experiencia a través de sus redes sociales. Por eso, nos resulta incomprensible que esta aventura haya llegado a un final tan prematuro».

Según la familia, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. En este momento, los familiares esperan los resultados de la investigación forense en Colombia.

Y agregan según el portal de noticias “Entendemos que hay muchas preguntas; nosotros también las tenemos. Por el momento, no podemos hacer otra cosa que esperar la investigación forense en Colombia. «Además, queremos tener a Marlies con nosotros cuanto antes para poder despedirnos de ella con dignidad. Esperamos poder hacerlo en paz, en la medida de lo posible».

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Gobernación, CRQ y IGAC trabajan por actualizar la información y las herramientas del Sistema de Información Geográfica - SIG Quindío

Con el propósito de brindar información fidedigna que apoye la planificación, la inversión y el manejo medio ambiental a investigadores, constructores, consultores y estudiantes, entre otros actores, una herramienta de consulta de material geográfico del departamento, la gobernación del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC invertirán en una bolsa presupuestal conjunta que arrancaría en 300 millones de pesos en la actualización y modernización del Sistema de Información Geográfica - SIG Quindío.

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Desde el Quindío, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas asumirá la búsqueda en 10 municipios del Valle Cauca donde hay registro de 447 personas desaparecidas en el marco del conflicto

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida (UBPD) anuncia a la opinión pública la apertura de un nuevo equipo satélite en el departamento del Quindío y la adhesión de un nuevo Plan Regional de Búsqueda que agrupa 10 municipios del norte del Valle del Cauca: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando, Toro, Ulloa y Versalles. A partir de ahora estarán a cargo del equipo de la UBPD en Risaralda.

Al respecto, Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la UBPD, menciona que: «Acabamos de crear una unidad satélite en el Quindío, un equipo que está empezando a explorar el territorio. En solo dos semanas de acción directa ya ha comenzado a dar resultados importantes en solicitudes de búsqueda y toma de muestras biológicas».

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La directora Forero Martínez hizo un llamado enfático a periodistas y comunicadores, señalando que la labor comunicativa es esencial para visibilizar la desaparición en Colombia. «En particular, la búsqueda de los desaparecidos necesita mucha acción comunicativa y mucha acción pedagógica. Desafortunadamente, la desaparición en Colombia se negó a lo largo de la historia», afirmó.

Asimismo, Forero explicó que, a diferencia de las masacres, el despojo o la violencia sexual, «se habla muy poco de la desaparición de personas cuando es el hecho más aberrante de la guerra». Recordó que Colombia tiene 136.010 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, una cifra «impensable y surrealista: es como si una ciudad intermedia desapareciera por completo».

El impacto en las familias es considerable, hay personas buscadoras que han manifestado que prefieren saber que su ser querido murió a saberlo desaparecido. Porque cuando hay un cuerpo se puede elaborar un duelo, pero la desaparición genera un duelo suspendido, irresuelto. «

Estas decisiones buscan responder a la brecha entre el Universo de personas dadas por desaparecidas y la cantidad de solicitudes de búsqueda en la región. En Risaralda, el registro dice que hay 1.401 personas desaparecidas y se cuenta con 272 solicitudes de búsqueda activas. En Quindío, la cifra asciende a 663 y en los 10 municipios del norte del Valle del Cauca, a 447.

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Hasta el 31 de julio fue ampliado el plazo para el pago del impuesto Predial con incentivo por pronto pago en Armenia

Fue ampliado el pago del impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026 para acceder al incentivo por pronto pago del 15%, el cual irá hasta el próximo 31 de julio, siempre y cuando el contribuyente no registre saldos en mora.

El secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez indicó que a través de la resolución 1595 del 2026 fue modificado el calendario tributario especialmente en lo que respecta al impuesto predial por eso el descuento del 15% irá hasta el 31 de julio y hasta el 28 de diciembre estará la oportunidad para cancelar sin recargos a las personas que no alcancen a cancelarlo antes del 31 de julio.

Destacó que entre las razones para la medida está en ampliar la cobertura para que más ciudadanos puedan aprovechar dicho descuento y también para que los adultos mayores de 60 años que están en el trámite de exoneración se puedan ver beneficiados con la medida.

Dijo que, con corte al 26 de mayo, el recaudo por concepto de impuesto Predial asciende a más de 91 mil millones de pesos.

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La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presentó un balance de las acciones ejecutadas desde 2024 para la protección y defensa animal en el departamento en debate de la asamblea.

Entre los avances más importantes se encuentran la futura puesta en marcha de una unidad móvil de esterilización y el proyecto de construcción de la clínica veterinaria departamental.

Al término del debate, la diputada Beatriz Elena Aristizábal resaltó los resultados expuestos por la administración departamental y calificó como positivo el balance presentado.

Asimismo, conocimos los avances de la clínica veterinaria departamental, para la cual se estima una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos destinados a su construcción y dotación, un proyecto que mejorará significativamente las condiciones de vida de los animales en nuestro departamento”, manifestó.

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Gremios en el Quindío exhortan a que la segunda vuelta de elecciones presidenciales se lleve en tranquilidad

Frente a la polarización tan marcada que se vive en el marco de las elecciones presidenciales en la que dos extremos de la política pasaron a la segunda vuelta aumenta el descontento, agresiones e inconformidades de un lado y otro.

A propósito, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada dijo que el llamado es a que se lleven a cabo unas elecciones en tranquilidad donde se respeten los diferentes puntos de vista.

También resaltó que es fundamental que se tenga información clara de los candidatos respecto a sus propuestas porque en muchas ocasiones no hay contenido sino peleas entre candidatos dejando a un lado la profundidad. Recordemos que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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En el Quindío invitan a la comunidad a apoyar el comercio local para la celebración del día del padre

Recordemos que Fenalco anunció que la celebración del día del padre será para el 14 de junio y no como se tenía proyectada para el 21 debido al desarrollo de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

Al respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada mencionó que más allá del sentimentalismo que genera ese día de conmemoración es clave la dinámica comercial.

Resaltó que es bienvenido el cambio de fecha y aspirando que todos sean beneficiados de las estrategias que se desarrollarán en pro del sector.

En ese mismo sentido, invitó a los ciudadanos a apoyar al comercio local comprando en los establecimientos formales los regalos para el padre y también es clave la dinámica de los restaurantes porque los empresarios están preparados para la afluencia de personas ese importante día.

Espera que también la época del mundial sea una oportunidad económica favorable para los comerciantes del departamento.

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa a la comunidad que hoy miércoles 3 de junio de 2026 adelantará labores operativas para la reposición de dos válvulas de 12 pulgadas en una de las estaciones principales de regulación de la línea expresa del tanque UMATA.

Debido a la ejecución de estos trabajos, se realizará una suspensión preventiva del servicio de acueducto en el sector hidráulico 18, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. aproximadamente.

Los sectores comprendidos en esta suspensión son: avenida Centenario, La Alameda, Buenos Aires Bajo, Buenos Aires Plano, conjunto residencial Ibérica, Torres del Río, La Alquería, La Florida, La María, Patio Bonito, Patio Bonito Alto, Patio Bonito Bajo, urbanización María Cristina, así como las veredas San Juan y Tigreros.

De igual manera, durante el desarrollo de la intervención podrían presentarse bajas presiones en otros sectores de la ciudad asociados a los sectores hidráulicos 902, 101, 102, 103, 111 y 112.

La intervención impactará aproximadamente a 19.028 suscriptores y permitirá mejorar las condiciones operativas de la infraestructura hidráulica que abastece este importante sector de Armenia.

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Empresas Públicas de Armenia EPA anunció la programación de labores de poda de árbol urbano en diferentes sectores de la ciudad durante el mes de junio, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento del arbolado y contribuir a la seguridad y el embellecimiento del espacio público.

Las intervenciones se realizarán en el sector del Estadio Centenario, el separador de Tres Esquinas sobre la avenida Montecarlo, Ciudad Dorada, avenida Centenario, alrededores de la Universidad del Quindío, Manantiales, Las Américas, Sinaí, Galán, Villa del Café, El Prado y el separador de Granada, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada zona.

Desde la Subgerencia de Aseo se recordó que todas las actividades de poda cuentan con los permisos y validaciones exigidos por las autoridades competentes y que las labores se ejecutan exclusivamente en áreas y vías de uso público.

Asimismo, gran parte de los residuos vegetales generados son aprovechados mediante procesos de chipeado para la producción de mulch, material que aporta beneficios ambientales a los árboles intervenidos.

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Desde la Secretaría de Cultura departamental anunciaron los nuevos nombres que se unen, este año 2026, a la Biblioteca de Autores Quindianos – BAQ, la estrategia del Gobierno del Quindío con la que se busca incentivar la producción literaria en el departamento, y consolidar una colección que represente la identidad de la región ante el país y el mundo.

En esta ocasión, fueron ganadores de la convocatoria Santiago Montoya Rubio, que con su obra “A Través del Tiempo”, se inscribe en la categoría Poesía. El texto de Jaime Lopera Gutiérrez, llamado “Centralismo y Democracia”, fue seleccionado en el apartado de Ensayo.

En narrativa, fueron seleccionados Elison Doneis Velosa, con “Tiempo Suspendido Cuerpo y Vértigo”; Jorge Eliécer González Barrios con su obra “El Poeta Bizarro”; el escritor Alexander Girón Torres, con “Semblanzas”; y María Eugenia Beltrán, con “Cuentos Cortos de una Mula Atravesada en el Camino”.

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Dos uniquindianos coautores de obra que denuncia la desaparición forzada en Risaralda y Quindío

¿Qué significa vivir con un duelo que nunca termina? El libro Duelos postergados: Memorias sociales sobre la desaparición forzada en el Eje Cafetero colombiano explora esa herida abierta en Risaralda y Quindío. Con la participación de 19 investigadores, la obra mapea la violencia territorial y revela cómo las víctimas resisten mientras el silencio institucional y la banalización del mal amenazan con normalizar la tragedia.

El libro tiene como coautores al docente del programa de Filosofía, Norberto Marín Clavijo, y al estudiante uniquindiano Jhon Frederyck Marín Palacio. En el trabajo participaron la Universidad del Quindío, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Libre Seccional Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, el SUEGE y la Agencia de Recuperación y Reintegración del Gobierno.

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Juan Sebastián ramos Velasco, alcalde de Calarcá es ganador del premio “alcalde solidario e incluyente de Colombia 2026”

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL) le confirmó esta semana al mandatario del municipio de Calarcá que fue elegido ganador dentro de esta categoría del Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social.

El turismo accesible en Calarcá sigue siendo protagonista, esta vez gracias a la distinción otorgada al alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco en el marco del Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social, específicamente en la categoría “Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2026”.

Este galardón fue concedido gracias a la alta puntuación obtenida por el programa “Calarcá Destino Turístico Accesible”, el cual se destacó por sus características de impacto social, replicabilidad, innovación, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

Finalmente, la certificación como ganador, la resolución, la estatuilla y el correspondiente diploma serán entregados en una ceremonia el próximo 4 de julio en el hotel Movich Buró 26 de Bogotá.

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Gracias a la gestión del Gobierno del Quindío, a través de la secretaría de Salud departamental, y a un acercamiento realizado con el nuevo agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se logró que el funcionario visite el departamento el próximo sábado 6 de junio, con el fin de reunirse con todos los prestadores de servicios de la red pública y privada con los que se tienen una cartera vigente, así como proveedores, gestores farmacéuticos y organismos de control.

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En deportes, La delegación de la Liga de Ajedrez del Quindío obtuvo cuatro medallas y dos títulos en el Torneo Nacional Sub-10 y Sub-16, realizado en Manizales, Caldas. El balance dejó dos preseas de oro, una de plata y una de bronce para el departamento, ratificando el crecimiento que viene mostrando esta disciplina en las categorías formativas.

Entre los resultados más destacados sobresale el título nacional individual conseguido por Samuel Hernández Arias en la categoría Sub-10 de ajedrez clásico. Además, junto a Nyksai Valladares, se coronó campeón por equipos en la misma categoría. La medalla de plata fue obtenida por Ivana Valentina Martínez en Sub-10 femenino, mientras que Dana Isabella Tobón y Salomé Acevedo alcanzaron el bronce por equipos en la categoría Sub-16.

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Finalmente, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera realizará hoy miércoles 3 de junio, a partir de las 7:00 p. m., un evento masivo de actividad física en la plazoleta del Parque El Bosque, uno de los sectores más tradicionales de la ciudad, con una programación pensada para reunir a las familias y a los vecinos del sector.

La jornada tendrá como eje una temática inspirada en Michael Jackson, con el propósito de ofrecer una noche llena de energía, música y movimiento para los habitantes de barrios como El Recreo, Berlín, Salazar, calle 21, San José y demás sectores aledaños, en un espacio abierto para toda la comunidad.