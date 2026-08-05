No para la consternación en Armenia por el asesinato de una mujer al interior de un motel

Armenia

Recordemos que el caso se registró el pasado fin de semana al interior de un motel al sur de la ciudad donde una mujer identificada como Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad fue encontrada sin vida y con heridas con arma blanca.

La diputada de la asamblea departamental del Quindío, Jessica Obando lamentó la situación y calificó el caso como un feminicidio.

Mencionó que el hecho no es aislado puesto que en lo corrido del mes de julio y lo que va de agosto ya se han presentado 12 feminicidios a nivel nacional en casos atroces por solo ser mujer.

“Rechazamos con contundencia el feminicidio de Isabel Cristina y queremos poner de presente varios asuntos. No es un hecho aislado. En lo que va corrido de julio y parte de agosto, que apenas van 4 días, ya son 12 mujeres en Colombia víctimas de feminicidio, todas en hechos atroces”, dijo.

Añadió: “La Ley 1761 desde el 2015 plantea que el feminicidio es este homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, porque hemos venido construyendo una estructura social que piensa que nosotras las mujeres somos objetos transables u objetos que le pertenecemos a hombres que pueden accedernos a nosotras de todas las maneras violentas posibles. Y esto lo tenemos que rechazar”.

Dijo que el panorama es de alta preocupación porque es evidente el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en el país en casos tan lamentables como el de una mujer en Cundinamarca que fue asesinada por su acosador o la mujer embarazada en Cali y se suma el de esta mujer en un motel de la capital quindiana.

Enfatizó que no puede quedar en la impunidad por eso es clave el esclarecimiento frente a estos hechos y envío un llamado a los entes pertinentes para impulsar una transformación cultural donde todos se reconozcan como sujetos de derecho.

“Esto no puede quedar así y definitivamente si hay algún grado de responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades locales administrativas, es que precisamente se pongan la camiseta y empiecen a trabajar por una transformación cultural donde todas y todos nos reconozcamos como sujetos de derecho”, destacó.

Es de anotar que en el mes de julio una auxiliar de la Policía fue asesinada con arma de fuego por su compañero sentimental en la ciudad.