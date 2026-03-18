¿Por qué el eje cafetero está entre las regiones del país con menores niveles de extorsión rural?

Armenia

Según un estudio universitario, el eje cafetero sigue siendo una de las zonas con menores niveles de extorsión en Colombia en la zona rural a pesar del incremento de este delito en otros departamentos

Los datos provienen del estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, elaborado por los docentes del Politécnico Grancolombiano.

Al analizar 1.122 municipios, la investigación evidencia que mientras departamentos como Chocó, Guaviare, Antioquia, Meta, Cauca y Arauca registran tasas dramáticamente altas, el Eje Cafetero mantiene su incidencia en rangos bajos.

En el análisis nacional, la presencia de cultivos de coca incrementa en 3,5 puntos la tasa de extorsión, pero este factor es marginal en Caldas, Quindío y Risaralda, lo que disminuye el riesgo general y el interés criminal sobre sus cadenas productivas.

El estudio destaca que, Caldas reportó una tasa aproximada de 8 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda alrededor de 10 y Quindío se ubica en el mismo rango, muy por debajo de los promedios nacionales.

Esta tendencia sostenida demuestra que, a diferencia de otras zonas cafeteras del país, el Eje Cafetero ha logrado proteger su economía rural del avance de las redes extorsivas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Rodrigo Atehortúa docente investigador de la institución universitario Politécnico Grancolombiano indicó que “en el eje cafetero, sí hay fortaleza institucional, y al haber fortaleza institucional les queda más difícil a estos grupos ilegales tener un grado de penetración.

Cifras

Docente: el caso más oscuro en el país de algunos municipios cafeteros se encuentra en el Chocó y tienen una tasa de extorsión que alcanza hasta las 73 denuncias por cada 100 000 habitantes, en Quindío, está en por cada 100 000 habitantes.

Y bajó incluso, parece que ahí es estos estos datos en 2025 no alcanzan a ser el parte del estudio, pero lo que hemos averiguado hasta ahora que bajó un poco en el en el 2025, en Risaralda está en 12, Caldas en 13 y comparado con la tasa de nivel nacional que para el 2024 y 2025 llegó más o menos a 22.

Entonces, sí está un poco mejor que los otros municipios cafeteros, precisamente allí lo que se encuentra es que no tienen esa debilidad institucional tan marcada como sí ocurre en los municipios que uno les podría catalogar como históricamente estos se aprovechan de esta comunidad,

¿Por qué las extorsiones en la zona rural y contra cafeteros?

Docente: en particular para las zonas cafeteras es sorprendente porque como sabemos el café es supremamente importante para la vida del país, o sea, es el café un modo de vida, es toda una cultura alrededor del café, no es solo un negocio, pero ahora hay pequeña bonanza de café en Colombia en los últimos años, en particular porque los otros dos primeros productores mundiales han tenido problemas por causas climáticas, sto es Vietnam y Brasil.

Y entonces Colombia ha tenido una oportunidad, para aumentar la rentabilidad y los grupos ilegales entonces han podido mirar a la extorsión como un mecanismo adicional de diversificación de sus rentas porque como el café ha sido tan importante para la vida del país, además, buena parte de la infraestructura del país se ha construido para el café, para la distribución, producción y consumo de café.

Entonces, mucha de esa infraestructura puede tener un uso dual para las economías ilegales también de las que se pueden aprovechar, si no hay fortaleza institucional, precisamente, digamos, si hay debilidad institucional, para decirlo de otra forma. Claro, Ese ese es como el principal talón de Aquiles de los municipios cafeteros en este caso.

La importancia de la denuncia a pesar del miedo y el silencio

Docente: tenemos más o menos unas causas generales no son las únicas, pero son, importantes en este aspecto. Y allí entonces como para atender esto sí es importante, no una respuesta solamente policial, eso es clave, obviamente recomendar las denuncias, aunque yo sé por lo que hemos podido averiguar alrededor de esta investigación, muchas personas escogen permanecer en silencio con un mecanismo de protección, eso es comprensible, pero es está lejos de ser lo ideal porque no le va a permitir actuar a las autoridades.

Entonces, uno hay que ver esto como un es un problema multidimensional, entonces lo podemos ver también como como una cuestión que necesita una solución desde varios desde varias dimensiones.

Recomendaciones para enfrentar la extorsión rural

Uno, pues fortalecer la capacidad de la justicia local y la capacidad institucional.

Protección económica y blindaje financiero, porque es la liquidez de las cosechas lo que más atrae los extorsionistas, entonces, una idea es tratar de desmonetizar la relación entre el productor y el criminal a través de la bancarización y los seguros de continuidad de negocio.

Y por último también las autoridades que hacen esta tarea del Gaula, la inteligencia territorial y las redes de cuidado colectivo porque eso termina afectando el tejido social, o sea, tiene una afectación individual porque uno como extorsionado se convierte en un agente pasivo del crimen y rompe el tejido social porque las personas terminan desconfiando unas de las otras, es que no sabe quién es el extorsionado, quién está guardando silencio, quién está a favor de o en contra de.