Autoridades confirman entrega del presunto autor de la muerte de una mujer en motel de Armenia

Armenia

Frente al caso de Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad que fue asesinada al interior de un motel al sur de la ciudad, el secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez manifestó que la información que se ha logrado recaudar es que una pareja ingresó al establecimiento donde poco después el hombre salió solo y cuando el personal del lugar revisó la habitación encontraron a la mujer con varias heridas con arma blanca en el pecho.

Asimismo, dio a conocer que el presunto autor del hecho junto con un abogado se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso correspondiente que permita el esclarecimiento total del caso que ha generado consternación en la ciudad.

“Este homicidio en días anteriores se conoció que una pareja entró a este establecimiento comercial a un motel, salió el hombre en horas de la mañana sobre las 6, que cuando llegó el servicio de habitación del sitio encontró la persona con varias heridas en el pecho y que el día de ayer en horas de la tarde el presunto responsable de este hecho se presentó con un abogado ante la autoridad competente”, dijo.

Añadió: “Ya será la fiscalía que establezca los hechos que generaron este este homicidio y si es el presunto autor o el autor del hecho”.

Homicidio en Armenia

Sobre el mediodía del martes 4 de agosto se registró un nuevo caso de homicidio en la ciudad en el sector conocido como la Chec donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como José Vicente Herrera Molina.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez informó que al parecer participaron cuatro hombres del hecho sicarial que se movilizaban en dos motocicletas por lo que avanzan en las investigaciones respectivas para dar con los responsables.

“Al parecer participaron cuatro hombres que se movilizaban en dos motos. El sicariato fue con arma de fuego. Gracias a una información de personas que estaban en el lugar y de cámaras se está tratando de hacer la identificación de los autores de este hecho”, mencionó.

En ese mismo sentido, manifestó que continúan trabajando contra la criminalidad en la ciudad donde cuentan con un componente de Unipol que está dedicado a desarticular organizaciones criminales todo enfocado al tráfico de estupefacientes.

Ya son 70 homicidios en la capital quindiana en lo corrido de este año.