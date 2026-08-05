Exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado absuelta de prevaricato por la Corte Suprema

Armenia

En fallo de primera instancia La Corte Suprema de Justicia ha determinado absolver del delito de prevaricato por acción a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y la exfuncionaria Gloria Inés Gutiérrez, por el caso relacionado con las ordenanzas en el año 2015.

Cabe recordar que La Procuraduría General de la Nacional y la Contraloría General de la República ya había absuelto de sanciones disciplinarias y fiscalas a las mismas exfuncionarias por el mismo caso.

Contra está decisión procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte de Suprema de Justicia.

La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, en diálogo con Caracol Radio indicó “Toda la honra y la gloria son para Dios. Él es y será siempre mi mejor abogado. Sostuvo mi vida y me acompañó durante estos 8 años de defensa. El tiempo de Dios es perfecto y hoy lo puedo decir de manera tranquila. La verdad prevaleció. Durante años fui señalada injustamente por unas ordenanzas aprobadas al finalizar mi gobierno. Se dijo que con ella estábamos vaciando el departamento, comprometiendo sus presupuestos futuros y dejando la olla raspada a la administración entrante.

Y añadió la exmandataria “Pero una es una verdad. La Corte Suprema de Justicia, después de valorar todas las pruebas, me absolvió. Concluyó que esas ordenanzas y el decreto de liquidación se ajustaron al ordenamiento jurídico. No se trató solamente de que no lograra probar el prevaricato, según el fallo. La Corte estableció que la conducta fue objetivamente atípica, es decir, que mis actuaciones y las de mi equipo nunca constituyeron un delito”

Esa decisión está en consonancia con los pronunciamientos favorables de la Procuraduría y la Contraloría dentro de sus respectivas competencias y con la absolución de los diputados proferida el año pasado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito. Las ordenanzas no buscaban vaciar las finanzas del departamento. Su propósito era muy loable y era garantizar recursos para atender equitativamente poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el departamento del Quindío, puntualizó la exgobernadora del Quindío.

Y fue clara en manifestar “Por eso lo digo con la conciencia tranquila, tal y como lo dicen mis alegatos de conclusión. Si volviera a ser gobernadora, volvería a impulsar estas iniciativas porque esas poblaciones todavía necesitan la presencia y respaldo del Estado.

Este fallo reivindica mi nombre, el de mi familia, los diputados del departamento de esa época, mi equipo de trabajo y todo un gobierno que actuó para servirle a los quindianos. Hoy puedo mirar al Quindío con la frente en alto, donde Dios abra la puerta y enderece mis pasos, allí estaré firme, con las botas puestas y dispuesta a servir nuevamente, subrayó la exmandataria Sandra Paola Hurtado.

Sandra Urrea, abogada de Gloria Inés Gutiérrez

En Caracol Radio Armenia hablamos con la abogada Sandra Milena Urrea, defensora de Gloria Inés Gutiérrez que explicó “la Corte Suprema de Justicia en decisión del día 4 de agosto absuelve a la doctora Gloria Inés Gutiérrez, quien venía siendo investigada por el delito de prevaricato al considerar la Corte que efectivamente las decisiones que se tomaron en este caso, ella fue investigada en su calidad de gobernadora encargada relativa a la aprobación de las ordenanzas, todos ellos fueron actos en derecho que cumplieron la legalidad al punto que la Corte Suprema de Justicia en su decisión considera que la conducta investigada o atribuida por la Fiscalía es atípica.

Es decir, que en este caso no se cumplieron o no se demostraron por parte de la Fiscalía los elementos estructurales del tipo penal para efectos de emitir una sentencia de carácter condenatoria, por lo tanto, entonces se mantiene incólume la presunción de inocencia”

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Y agregó “En este caso la doctora Gloria Inés Gutiérrez era procesada también con la doctora Sandra Paola Hurtado. Es de recordar que por este caso ellas fueron investigadas por la Corte Suprema de Justicia y en Armenia la Fiscalía ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito investigó a los diputados que en ese momento aprobaron las ordenanzas 010,011,012 de 2015”

Ya con anterioridad el Juzgado Cuarto Penal del Circuito también había absuelto a los diputados al hacer consideraciones similares en torno de la legalidad de los actos relativos a la aprobación de las ordenanzas.

Esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia fue apelada por la Fiscalía, pero pues es una primera es un primer triunfo en torno de una batalla judicial que se libró para efectos de reiterar en la legalidad de todos y cada uno de las de los actos de las decisiones que se tomaron en torno al tema relacionado con las ordenanzas.

Esperaremos entonces cuál será la decisión después de la apelación. Por ahora hay una decisión, reitero, en primera instancia de absolver a ambas ciudadanas.