Cafeteros en el Quindío evidencian el impacto negativo ante la falta de las floraciones por lluvias

Armenia

Y es que las condiciones climáticas actuales de intensas lluvias generan que los sectores productivos del departamento se vean altamente afectados como en el caso del café.

Precisamente Faber Buitrago dirigente gremial cafetero del departamento evidenció el incremento que se ha generado de las lluvias porque se multiplicó en 324% frente al registro del mes de enero del año 2025.

Advirtió que a raíz de las lluvias y la baja luminosidad solar no han tenido las floraciones que se dan normalmente en los meses de enero y febrero en el cultivo del café para la cosecha del segundo semestre del año.

Fue claro que este panorama está poniendo en riesgo el ingreso de las familias caficultoras por eso es alta la preocupación.

“Con este incremento de lluvias y la baja luminosidad solar, pues no hemos tenido las floraciones que siempre se dan normalmente en el cultivo del café en los meses de enero y febrero para la cosecha del segundo semestre. Aquí entonces se está colocando en peligro la caja y en los ingresos a las familias productoras y por consiguiente todo ese dinero y ese flujo económico que genera la actividad cafetera en el departamento en todas las actividades económicas de bienes y servicios", mencionó.

Alertó que de continuar con este tipo de clima no habrá cosecha lo que golpeará los bolsillos de los cafeteros del departamento y sumado a la caída de los precios internacionales del café en bolsa en New York.

“Entonces, aquí estamos diciendo que hay una saturación de agua, no hay floraciones, no va a haber una cosecha para el segundo semestre de seguir este tiempo así y fuera de eso se nos han pegado otros factores y es que hay caída de los precios internacionales del café en bolsa de Nueva York, una taza de cambio también con un peso reevaluado frente al dólar, entonces eso está generando menos ingresos en este momento a las familias cafeteras en aproximadamente 800.000 pesos menos por carga", alertó.

Envío un llamado urgente al gobierno nacional y a la federación de cafeteros para implementar estrategias que permitan disminuir las afectaciones para el sector.

Asimismo, dijo que es clave aprovechar las lluvias para realizar actividades como siembras y de renovación de cafetales envejecidos.