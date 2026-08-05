Fabián Bustos confirma la llegada de Leonai Souza a Millonarios: “Va a venir a pelear un lugar”

Luego de la victoria de Millonarios 2-0 frente al Deportivo Pasto en el estadio El Campín, en juego por la fecha 3 de la Liga colombiana, el técnico Fabian Bustos confirmó el fichaje del brasileño Leonai Souza, quien sería anunciado en las próximas horas.

Al ser interrogado por Souza y si era una posibilidad para el club, Bustos confirmó su contratación y destacó las condiciones del jugador de 31 años, a quien ya dirigió durante su paso por Barcelona de Ecuador.

“Es un chico que tuve en Barcelona dos años, creo que jugó tres o cuatro años ahí, es un volante que va a venir a competir con los que tenemos para intentar hacer un equipo más físico”, manifestó inicialmente sobre el mediocampista.

Bustos también reveló cómo se logró el fichaje, asegurando que fue una decisión conjunta con su cuerpo técnico, la dirección deportiva y la dirigencia del equipo capitalino.

“La posibilidad de mercado estaba y la decisión fue en conjunto entre la junta directiva, la plataforma, la dirección deportiva, el cuerpo técnico. Obviamente yo lo conozco, va a venir a pelear un lugar ahí, a trabajar para hacer un mejor equipo”, manifestó.

Con la vinculación de Leonai Souza, Millonarios daría por cerrado su mercado de pases, en el cual habría fichado siete refuerzos. Actualmente, el equipo cuenta en su plante con el arquero argentino Javier Burrai, el volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero argentino Rodrigo Contreras.