Amaranto Perea llena de elogios a los suyos tras victoria: “El equipo ha sido eficaz y contundente”

Amaranto Perea llenó de elogios a los suyos: “El equipo ha sido eficaz y contundente” . (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Independiente Medellín logró el triunfo con un marcador de 2-3 en casa del Deportes Tolima por la fecha 3 de la Liga Colombiana. Es la tercera victoria al hilo por liga y ocupan parcialmente la primera posición con 9 de 9 puntos posibles. A pesar de la eliminación en Copa Sudamericana, el técnico Amaranto Perea valora lo hecho por sus jugadores.

“El equipo ha sido eficaz y contundente. Somos un equipo complicado porque cuando estamos sufriendo somos un equipo peligroso”, dijo Perea. Con uno menos desde el minuto 60′, tras la expulsión de Joaquín Varela, el Medellín supo sufrir y mantener su ventaja en el marcador.

Deportes Tolima estuvo cerca del empate luego del minuto 84′, cuando Junior Hernández puso el 2-3 y Perea supo reconocer a su rival y lo hecho por los suyos, “quiero felicitar a mis jugadores porque hemos enfrentado a un muy gran equipo con muchas variables y mucha dinámica, hemos perdido un hombre y seguimos compitiendo, creo que este es el camino”.

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El técnico del Poderoso también habló acerca del cambio de jugadores en los partidos que han jugado, “la rotación en el fútbol de hoy es necesaria, no es un capricho. Hemos estado obligados por todo el desgaste que hemos tenido. Aquel que juega poco siente que tiene una posibilidad en todo momento y a cualquier entrenador eso lo pone muy contento.”, dijo.

Además, resaltó el trabajo del recién llegado ‘10′ argentino, “Es una delicia tener un jugador como agustín (Martegani), sobretodo porque era una incertidumbre al venir con poca continuidad, afortunadamente ha salido bien”. Martegani jugó 72′ minutos y ha sido pieza fundamental en la seguidilla de triunfos.

Medellín tendrá un duro duelo frente a Millonarios en el Atanasio Girardot el lunes 10 de agosto. El Embajador viene de dos victorias al hilo y se encuentra en la quinta posición con tres unidades menos. Además, es un duelo directo por la reclasificación, el Poderoso de la Montaña es séptimo con 35 puntos y el equipo bogotano es noveno con 32 unidades.

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