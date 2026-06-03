Copa Colombia 2026: Millonarios, Cali, Medellín y demás clasificados a los octavos de final / @MillosFCoficial

Concluyó la Fase 1A de la Copa Colombia 2026, instancia que contó con los equipos eliminados de la Liga y Copa Colombia. Se conformaron cuatro grupos con cinco integrantes cada uno y los dos primeros avanzaron a los octavos de final.

Esta fase concluyó justamente el martes 2 de junio con la sufrida victoria 2-1 del Independiente Medellín sobre Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano de Itaguí. La visita dio la sorpresa con el tanto Leider Berdugo (29′), tanto que dejaba eliminado al DIM, pero la remontada llegó por intermedio de Daniel Cataño (31′) y Frank Fabra (67′).

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Equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Colombia

Del Grupo A clasificaron Deportivo Cali como líder con 12 puntos y Alianza Valledupar fue segundo con 7, sobrepasando por diferencia de gol a Boca Juniors. Por otro lado, el Grupo B dejó como puntero a Millonarios con 10 unidades y lo siguió Llaneros con 9.

En el Grupo C, Independiente Medellín ganó la zona con 8 puntos y Fortaleza quedó por detrás con 5, ganándole la segunda casilla a Leones por diferencia de gol. Finalmente, en el Grupo D, Deportivo Pereira fue líder con 8 unidades y lo siguió Real Cundinamarca con 7.

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¿Qué equipos faltan por clasificarse a los octavos de final de la Copa Colombia?

La Fase 1B constará con duelos de eliminación directa entre los equipos clasificados a finales tanto de Liga como de Copa Colombia. Repase a continuación cada llave:

Internacional de Bogotá vs Inter Palmira

Deportes Tolima vs Deportes Quindío

América de Cali vs Real Cartagena

Junior vs Barranquilla FC

Atlético Nacional vs Tigres

Deportivo Pasto vs Bogotá FC

Once Caldas vs Envigado FC

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Colombia

Según el reglamento de la DIMAYOR, los octavos de final

Inter Bogotá / Inter Palmira vs Real Cundinamarca

Tolima / Quindío vs Llaneros

América / Real Cartagena vs Deportivo Pereira

Junior / Barranquilla vs Millonarios

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