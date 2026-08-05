“Estoy más tranquilo que en otras ocasiones”: Oliveros luego de caer frente al Medellín

Sebastián Oliveros, técnico del Deportes Tolima, se mostró positivo en sus declaraciones a pesar de la derrota en casa: “Estoy más tranquilo con el trabajo del equipo que en otras ocasiones. Siento que el equipo va comprendiendo lo que queremos y tiene comportamientos muy buenos con el balón”. Esta es la primera derrota del Tolima por Liga Colombiana, luego de haber logrado dos victorias al hilo.

El DT criticó los primeros minutos del equipo pero resaltó el juego, “hay varios arranques de partido que nos están constando y hoy no nos alcanzó, pero este equipo tiene ganas y espíritu competitivo para ganar”, afirmó. Los pijaos recibieron el primer gol apenas a 20 segundos de haber comenzado el partido, y al minuto 16′ ya lo perdía 2-0.

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A pesar de la temprana desventaja, el equipo luchó el partido y pudo reducir la ventaja a un gol, el 2-3 llegó muy tarde. “Siento que el equipo puso cara, fue al frente y en la parte cualitativa se tuvo que haber empatado”, comentó. Para Oliveros faltó concretar en ataque, “hicimos daño todo el tiempo, tuvimos opociones muy claras dentro del partido, lo que trabajamos lo pudmos plasmar durante el partido”.

Oliveros también salió a defender a su portero Miguel Ortega, y comentó que la responsabilidad el juego colectivo, “los tres goles no son culpa del portero, vienen del juego colectivo, el arquero no tuvo responsabilidad, es apoyar y seguir. La preocupación es más mía porque en todos los juegos nos han anotado gol, debemos empezar a mirar cómo tener el arco en cero”. Tolima tiene un balance de 6 goles a favor y 5 en contra en lo que va de Liga.

Su siguiente juego será contra Inter de Bogotá en casa por Liga y luego tendrá duelo internacional por Copa Libertadores, también en casa. La llave contra Independiente del Valle, que inicia el 2 de agosto, dará el pase a los cuartos de final. En caso de clasificar, se enfrentará al ganador entre Cruzeiro y Flamengo.

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