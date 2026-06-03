Muriel marca doblete en final Junior vs Nacional: repase la tabla de goleadores en Liga Colombiana

Luis Fernando Muriel fue la gran figura de la final ida en Liga Colombiana. El delantero atlanticense marcó un doblete en la goleada 3-0 del Junior de Barranquilla sobre Atlético Nacional en el Romelio Martínez.

REVIVA ACÁ LA FINAL DE LA LIGA COLOMBIANA ENTRE JUNIOR Y ATLÉTICO NACIONAL

Claro que la alegría local inició muy temprano, sobre los 7 minutos, cuando Bryan Castrillón capturó un rebote dentro del área y con un soberbio remate de volea venció la resistencia del guardameta Harlen Castillo.

Posterior a ello, apareció la estrella de la noche. A los 32′, Jhomier Javier Guerrero ganó a pura velocidad por sector derecho y envió un centro a ras de suelo para que Muriel marcara de primera intención. Más adelante, al 53, el experimentado delantero cambió por gol una pena máxima cometida en su contra. Historia sentenciada.

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2026-I

Estas dos anotaciones, le permitieron a Luis Fernando Muriel posicionarse en lo más alto de la tabla de goleadores junto con Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto. Ambos delanteros acumulan 13 tantos, aunque el caribeño tiene un partido más para sacar diferencias.

Un poco más atrás se encuentra Alfredo Morelos con 11 dianas, es decir que debe marcar al menos un triplete en el Atanasio Girardot para meterse en pelea por el título liguero y el trofeo al Botín de Oro.

Pos. Jugador Equipo Goles 1. Luis Fernando Muriel Junior 13 2. Andrey Estupiñán Pasto 13 3. Hugo Rodallega Santa Fe 12 4. Alfredo Morelos Nacional 11 5. Jorge Rivaldo Águilas Doradas 11

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