Junior sorprendió y goleó a Nacional: ¿cuándo será el partido de vuelta de la final de Liga?

Junior de Barranquilla quedó un paso más cerca de lograr el bicampeonato de la Liga colombiana al imponerse con contundencia por 3-0 sobre Atlético Nacional. El equipo de Alfredo Arias fue contundente y, así como Tolima en la final del Torneo Clausura 2025, manejó el partido para irse con una ventaja más que considerable al partido de vuelta.

Curiosamente, así como con el cuadro Pijao, el primer gol llegó temprano en el partido. Apenas iban 7 minutos cuando Cristian Barrios desbordó por banda derecha, recortó hacia el centro y sacó un remate; Harlen Castillo dio rebote y el balón le llegó justo a Bryan Castrillón, quien la mandó a guardar.

Hubo una acción polémica al minuto 16. Daniel Rivera salió a macar a Alfredo Morelos y terminó poniéndole los taches en el talón a Alfredo Morelos; sin embargo, el árbitro, Carlos Ortega, no consideró la infracción de tarjeta roja y solo le mostró la amarilla.

El segundo gol también se gestó por banda derecha. Jhomier Guerrero llegó a línea de fondo tras dejar atrás a Samuel Velásquez, lanzó el pase atrás y entró al área Luis Muriel para dar un pase a la red y marcar al 36′.

El 3-0 llegó ya en el segundo tiempo. Al 53′ entró Luis Muriel al área por la zona central y César Haydar lo cruzó, a lo que el jeuz central sancionó penal sin dudarlo. El encargado de cobrar fue Muriel, quien engañó a Chipi Chipi y lo mandó a guardar.

¿Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga colombiana?

Si bien el 3-0 es una ventaja considerable para Junior, Nacional deberá salir a proponer ante su gente y atacar desde el primer minuto para no despedirse del título. El juego de vuelta será el próximo lunes festivo 8 de junio desde las 5:00 p.m.