Caída de muro cerca al estadio de fútbol en Bucaramanga dejó heridos antes del clásico del oriente

Durante el ingreso de los aficionados al estadio Américo Montanini para el clásico del oriente entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo en la noche del lunes 3 de agosto, un muro colapsó y dejó al menos cuatro personas lesionadas, según el reporte oficial entregado por las autoridades. Sin embargo, algunos de los asistentes aseguran que el número de afectados fue considerablemente mayor y cuestionaron la logística dispuesta para el evento.

La emergencia se registró sobre las 7:20 de la noche, cerca de una hora antes del inicio del partido, en el sector de acceso para la tribuna de sur alta. Allí, decenas de hinchas esperaban para ingresar al escenario deportivo cuando la estructura cedió.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, confirmó en Caracol Radio que el Puesto de Mando Unificado (PMU) recibió el reporte del colapso y que cuatro personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada a un centro asistencial por la Cruz Roja.

“Afortunadamente no fueron heridas de mayor consideración”, señaló el funcionario, quien explicó que el muro hace parte de un predio de propiedad del Inder Santander.

Lea también: Procuraduría interviene por posibles daños ambientales por actividad petrolera en Barrancabermeja

Rodríguez, indicó que la cifra oficial corresponde a los reportes entregados por la Policía y la Cruz Roja, aunque no descartó que hayan existido más afectados que no fueron atendidos por los organismos de socorro.

Sobre las causas del colapso, explicó que la Oficina de Gestión del Riesgo adelanta una inspección técnica para establecer qué ocurrió. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que varias personas se recostaron sobre la estructura, lo que habría contribuido a su caída. El informe será remitido a la Gobernación de Santander y al Indersantander para que se determinen las acciones correspondientes.

“Caímos unas 30 personas”: dijo uno de los afectados

Javier Ortiz Rueda, uno de los hinchas afectados, aseguró que el desorden en las filas fue determinante para que ocurriera la emergencia. Según relató, en el acceso había varias filas al mismo tiempo, sin un control efectivo, lo que generó empujones entre los asistentes hasta que el muro cedió.

“De tanto empujar se colapsó el muro. Caímos como unas 30 personas a un hueco de aproximadamente metro y medio de profundidad”, afirmó.

Ortiz sufrió heridas en la frente y en la cabeza que requirieron puntos de sutura. También aseguró que observó a otras personas con lesiones de consideración.

Podría interesarle: Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga puso tutela para defender propiedad de Concha Acústica

Además de cuestionar la organización del ingreso, denunció presuntas demoras en la atención a los heridos y la ausencia de ambulancias en el lugar. Según su testimonio, inicialmente recibió curaciones básicas por parte de paramédicos y posteriormente tuvo que desplazarse por sus propios medios hasta una clínica para recibir atención médica.

El aficionado cuestionó la atención recibida tras la emergencia. “Salimos como pudimos del hueco y no nos prestaron atención. Pasábamos por el lado de la Policía y era como si fuésemos uno más, no les importó”, manifestó.

Otras noticias: Asesinato en el barrio Canelos de Bucaramanga: alias ‘Julito’ estaría detrás de este hecho

Javier Ortiz agregó que, tras recibir una limpieza superficial de las heridas, tuvo que desplazarse por sus propios medios hasta una clínica. “Caminé con mi pareja hasta buscar un taxi que me llevara a la Clínica Chicamocha. No hubo absolutamente logística; todo siguió como si nada hubiese pasado. La fila continuó, el desorden continuó”, sostuvo.

Mientras tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo anunció que continuará con la inspección de la estructura para establecer si existían fallas en el muro o si el colapso obedeció únicamente a la presión ejercida por la multitud. El resultado de esa evaluación técnica será clave para determinar posibles responsabilidades y definir las medidas que deberán adoptarse para evitar que una situación similar vuelva a presentarse en eventos masivos alrededor del estadio.