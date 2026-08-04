Bucaramanga: Policía propone estas medidas para reforzar la seguridad por la posesión presidencial

Ante la alerta nacional por posibles alteraciones del orden público durante la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la Policía Metropolitana presentó al alcalde de Bucaramanga y al gobernador de Santander una serie de medidas para reforzar la seguridad en la región.

Las solicitudes fueron expuestas durante un consejo de seguridad realizado con las autoridades municipales y departamentales.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, el propósito es prevenir hechos de violencia, acciones terroristas y otras situaciones que puedan afectar la tranquilidad antes, durante y después de la posesión presidencial.

Entre las medidas propuestas por la Policía se encuentran:

Restringir la circulación nocturna de camiones y volquetas dentro de las ciudades.

Prohibir el parrillero en motocicleta en Bucaramanga durante los días 6, 7 y 8 de agosto.

Restringir el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos.

Decretar ley seca durante la jornada del 7 de agosto.

Hay que aclarar que estas medidas aún no han sido adoptadas y que serán las autoridades quienes definan si las implementan y establezcan los horarios de aplicación.

Además, la Policía Nacional activó un alistamiento del 100% de su personal. Esto significa que no habrá vacaciones, licencias ni permisos para los uniformados durante esos días.

Lea también: Caída de muro cerca al estadio de fútbol en Bucaramanga dejó heridos antes del clásico del oriente

En el caso de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cerca de 3.500 policías estarán desplegados para atender cualquier situación que pueda presentarse durante el operativo de seguridad.