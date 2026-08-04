Investigan desaparición de empresario antioqueño: su vehículo apareció incinerado en Santander

Bucaramanga

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la aparición de un vehículo incinerado en zona rural cercana a Puerto Araujo en Santander, que estaría relacionado con la desaparición de un empresario reportado por su familia en Medellín y que está identificado como Luis Fernando Quiróz Muñóz.

El comandante de la policía de Santander, el coronel Néstor Arévalo, explicó que el carro fue hallado incinerado durante el fin de semana y que las primeras verificaciones permitieron establecer parte del recorrido que realizó antes de ser encontrado.

“Al hacer el seguimiento esta persona salió el viernes pasado, salió desde la ciudad de Medellín en horas de la mañana, tomó la ruta la autopista Medellín-Bogotá, estuvo más adelante de Doradal y posterior en el reporte aparece el carro incinerado en la en la zona”, indicó el coronel Arévalo.

El oficial también señaló que las autoridades revisan los registros obtenidos durante el trayecto del vehículo y confirmó que existe evidencia de su paso por un peaje en jurisdicción de Puerto Parra. Sin embargo, las imágenes disponibles no han permitido identificar quién iba manejando.

“Hay un reporte del paso el día sábado como alrededor del mediodía o 2 de la tarde en el peaje que está ahí en Puerto Parra. Lamentablemente no se puede ver en las imágenes la persona que conducía el vehículo porque solamente abrieron un poco y pagaron el peaje. Sin embargo, estamos en el proceso investigativo de lo pudo ocurrir con el vehículo incinerado y la persona que salió desde Medellín”, agregó el comandante.

El Comandante también indicó que aunque la familia del empresario ya interpuso el reporte por desaparición, hasta el momento no se ha establecido en qué lugar ocurrieron los hechos que rodean este caso.

Las autoridades continúan recopilando evidencia técnica y testimonial, para reconstruir el recorrido que hizo este vehículo y así determinar la circunstancias de la desaparición de este empresario.