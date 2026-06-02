La promesa de una extradición del presidente en ejercicio es una amenaza sin precedentes: MinTrabajo
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el anuncio de Abelardo de la Espriella amenaza a la investidura presidencial: “Un anuncio inédito en la política colombiana”
La promesa de una extradición del presidente en ejercicio es una amenaza sin precedentes: MinTrabajo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abordó las controversias por la participación política de funcionarios y el reciente anuncio de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre un paro de 24 horas por la falta de avances en la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol y la gestión de Victoria Sepúlveda en negociaciones laborales.
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...