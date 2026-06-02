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02 jun 2026 Actualizado 12:23

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La promesa de una extradición del presidente en ejercicio es una amenaza sin precedentes: MinTrabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el anuncio de Abelardo de la Espriella amenaza a la investidura presidencial: “Un anuncio inédito en la política colombiana”

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Maria José Castro

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abordó las controversias por la participación política de funcionarios y el reciente anuncio de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre un paro de 24 horas por la falta de avances en la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol y la gestión de Victoria Sepúlveda en negociaciones laborales.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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