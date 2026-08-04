Protegen en Santander un nacimiento de agua que abastece a dos municipios. ¿A cuáles?

En medio de las crecientes alertas por la protección del agua y mientras el Gobierno Nacional impulsa una nueva política para garantizar el agua hacia el año 2050, el municipio de Zapatoca dio un paso para preservar una de sus principales fuentes de abastecimiento.

La Alcaldía municipal confirmó que adquirió un predio de 36 hectáreas ubicado en la vereda San Javier, finca San Martín, potrero Santa Bárbara, un terreno considerado estratégico porque allí nace la quebrada La Ramera, fuente que abastece el acueducto de Zapatoca y que además aporta agua al municipio de Betulia.

La compra del predio permitirá proteger la microcuenca y conservar el ecosistema que rodea el nacimiento de la quebrada, una medida con la que la administración busca garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las próximas generaciones.

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El alcalde de Zapatoca, Jesús Antonio Acevedo Solano, explicó que la adquisición fue posible gracias a la aprobación de recursos por parte del Concejo Municipal y aseguró que esta será una estrategia permanente para fortalecer la seguridad hídrica del municipio.

“Agradecerle al Concejo Municipal que aprobó unos recursos para comprar un predio de 36 hectáreas donde nace la quebrada La Ramera. Son sitios estratégicos para fortalecer los acueductos municipales”, manifestó el mandatario.

Acevedo Solano advirtió que el crecimiento urbanístico que registra el municipio hace necesario proteger desde ahora las zonas donde nacen las fuentes de agua, evitando que estos ecosistemas se deterioren con el paso de los años.

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“Le vamos a apostar a seguir comprando esos sitios estratégicos donde esas aguas surten los acueductos del municipio de Zapatoca. Sabiendo que se viene presentando un desarrollo urbanístico, hay que conservar estos lugares para tener buen agua en el futuro”, afirmó.

El mandatario insistió en que la protección de estos predios representa una inversión ambiental de largo plazo y reiteró que el propósito es ampliar las áreas de conservación alrededor de otras fuentes abastecedoras del municipio.

“Compramos estos sitios porque el agua es vida y a eso le estamos apostando en esta administración”, puntualizó.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto nacional en el que el Ministerio de Ambiente actualizó, después de 16 años, la Política Nacional del Agua con horizonte a 2050. La estrategia busca fortalecer la protección de nacimientos de agua, microcuencas y ecosistemas estratégicos, además de promover una gestión sostenible del recurso frente a desafíos como el cambio climático, el crecimiento urbano y el aumento de la demanda de agua.

Con esta adquisición, Zapatoca no solo busca preservar una fuente que hoy abastece a dos municipios, sino anticiparse a las necesidades futuras mediante la protección de uno de los ecosistemas más importantes para garantizar el suministro de agua en la región.