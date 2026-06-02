Derrumbe en mina de Socotá deja un trabajador muerto y dos heridos

El accidente minero se registró en la vereda San José, sector Peña de las Águilas del municipio de Tópaga, Boyacá / Foto: Suministrada.

Un accidente registrado en una mina de carbón ubicada en el sector La Cabrerita, en jurisdicción del municipio de Socotá, dejó como saldo un trabajador muerto y dos más lesionados. El hecho ocurrió cuando se produjo un deslizamiento de tierra al interior del socavón donde laboraban tres mineros.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el derrumbe sorprendió a los trabajadores mientras desarrollaban actividades de extracción. Equipos de rescate acudieron al lugar y lograron evacuar con vida a dos de ellos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la emergencia y establecer si la explotación minera cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Los organismos de control también evaluarán las condiciones técnicas de la mina.

Este es el segundo accidente minero reportado en Socotá durante 2026, situación que genera preocupación entre las comunidades y reabre el debate sobre las condiciones laborales en el sector carbonífero de Boyacá, una actividad económica fundamental para varios municipios de la provincia de Valderrama.