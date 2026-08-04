Incendio en Charta, Santander, ha consumido 90 hectáreas: apoyo aéreo no ha podido intervenir

El incendio forestal que afecta al municipio de Charta, en la provincia de Soto Norte, en Santander, ya ha arrasado cerca de 90 hectáreas de vegetación, según el más reciente balance entregado por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matanza, Óscar Hernán Durán, quien confirmó que la emergencia continúa activa y que las labores para contenerla se han visto dificultadas por el terreno y la falta de agua.

De acuerdo con el oficial, durante dos días consecutivos alrededor de 50 a 60 personas han trabajado en la atención de la conflagración, en un esfuerzo conjunto entre los cuerpos de bomberos de Matanza, Suratá, Vetas, Tona y Soto Norte, con apoyo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, la Defensa Civil, el Acueducto Metropolitano, la administración municipal y habitantes de las veredas cercanas.

“Hasta ahora el balance es de aproximadamente 90 hectáreas quemadas. Han sido dos días de mucho trabajo, difíciles. Hemos podido controlar algunos puntos, pero la extensión del terreno que se está quemando hace muy complicado el control del incendio“, explicó Hernán Durán.

Lea también: Caída de muro cerca al estadio de fútbol en Bucaramanga dejó heridos antes del clásico del oriente

Las brigadas han combatido las llamas con herramientas manuales, equipos forestales, motobombas y una extensa red de mangueras. “Ayer extendimos casi dos kilómetros de manguera forestal. Ha sido un trabajo muy arduo”, señaló.

Sin embargo, una de las principales dificultades ha sido el abastecimiento de agua, lo que ha retrasado las labores de extinción. “Hemos tenido dificultad para conseguir agua y eso también nos ha retrasado un poco el control del incendio”, indicó.

El apoyo aéreo llegó, pero no pudo operar

Ante la magnitud de la emergencia, desde el domingo fue solicitada la intervención de una aeronave para realizar descargas de agua sobre los focos del incendio.

El comandante explicó que la solicitud fue aprobada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que la tripulación llegó a Bucaramanga durante la tarde del lunes. No obstante, las condiciones meteorológicas impidieron que pudiera intervenir.

Podría interesarle: Protegen en Santander un nacimiento de agua que abastece a dos municipios. ¿A cuáles?

“El apoyo sí llegó a Bucaramanga. Hicieron un sobrevuelo por la zona, pero había presencia de neblina y mucho humo, por lo que no pudieron hacer las descargas", afirmó.

Este martes la aeronave volvió a prepararse desde el aeropuerto Palonegro con la expectativa de que las condiciones del clima permitan finalmente realizar la operación.

La emergencia sigue activa

Mientras se define la intervención aérea, los organismos de socorro mantienen el combate por tierra. El incendio permanece activo, especialmente en un sector de la vereda La Cristalina Baja, donde se concentran los esfuerzos de los bomberos.

“Lo que hace el avión es bajar la temperatura del incendio y reducir las llamas para que el personal pueda intervenir con herramientas manuales y hacer la liquidación del fuego", precisó.

Las autoridades también evalúan la posibilidad de solicitar refuerzos de otros cuerpos de bomberos, mientras continúa la emergencia en esta zona montañosa de Santander.