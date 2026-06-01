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01 jun 2026 Actualizado 22:19

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Avanzan trabajos de mantenimiento en la Troncal de Occidente

La intervención se cumplió cerca al peaje de Gambote

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Andrés Vizcaíno Villa

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Las labores de mantenimiento sobre la Troncal de Occidente continúan avanzando en el departamento de Bolívar, en el marco del proceso de reversión y entrega de este importante corredor vial al Estado colombiano.

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Durante la más reciente jornada de intervención, se ejecutaron trabajos de microfresado en el sector del peaje de Gambote, específicamente entre los puntos de referencia PR61+600 y PR62+100 de la Ruta Nacional 9005. Estas actividades hacen parte del mantenimiento mayor programado para garantizar que la infraestructura sea entregada en condiciones óptimas de operación y seguridad.

Según se informó, las obras buscan mejorar el estado de la carpeta asfáltica, optimizar la movilidad y brindar mayores garantías a los miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía, una de las más importantes para la conexión entre Cartagena, los municipios de Bolívar y otras regiones del Caribe colombiano.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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