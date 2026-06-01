Avanzan trabajos de mantenimiento en la Troncal de Occidente

Las labores de mantenimiento sobre la Troncal de Occidente continúan avanzando en el departamento de Bolívar, en el marco del proceso de reversión y entrega de este importante corredor vial al Estado colombiano.

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Durante la más reciente jornada de intervención, se ejecutaron trabajos de microfresado en el sector del peaje de Gambote, específicamente entre los puntos de referencia PR61+600 y PR62+100 de la Ruta Nacional 9005. Estas actividades hacen parte del mantenimiento mayor programado para garantizar que la infraestructura sea entregada en condiciones óptimas de operación y seguridad.

Según se informó, las obras buscan mejorar el estado de la carpeta asfáltica, optimizar la movilidad y brindar mayores garantías a los miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía, una de las más importantes para la conexión entre Cartagena, los municipios de Bolívar y otras regiones del Caribe colombiano.