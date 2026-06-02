Video viral del encuentro entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe es de hace más de un año

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Fotos: (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El jefe de debate de Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez Amín, se pronunció sobre un video, que se ha hecho viral en las redes sociales, de un encuentro entre el candidato presidencial y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Varios simpatizantes de la campaña del movimiento ‘Defensores de la Patria’ han compartido las imágenes y han asegurado que la reunión se dio después de los resultados de la primera vuelta presidencial, lo cual fue desmentido por el vocero de la campaña.

A través de su cuenta de X, Amín hizo varias precisiones, advirtiendo que la estos mensajes “se prestan para malos entendidos”.

“El video, grabado hace más de un año, registró una reunión entre el entonces abogado Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla. Esa reunión no es actual, no es de campaña, no ocurrió después de la primera vuelta electoral en la que Abelardo ganó con más de 10.3 millones de votos”, sostuvo el exsenador del Partido Liberal.

Incluso, ratificó que De La Espriella “se mantiene firme con su posición”, la cual fue plasmada en su discurso de triunfo, del pasado 31 de mayo, en el Río Magdalena.

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“No hará alianzas con partidos políticos, su única alianza es con el pueblo”, indicó.



