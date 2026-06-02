Preocupación por los ataques de osos andinos contra ganado en Roncesvalles, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Roncesvalles, Eduardo Grajales, advirtió que su municipio, ubicado en el occidente del Tolima, atraviesa por un “conflicto ambiental” debido a la presencia de osos de anteojos, que en el último tiempo han atacado al ganado o reses de campesinos.

Según el alcalde, el más reciente avistamiento se registró el 28 de mayo en la vereda Dinamarca, donde un oso de anteojos de gran tamaño atacó a un bovino en la finca La Rochela. El oso devoró al bovino ante la mirada de los lugareños.

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“Nos sorprende bastante. No se registran muchos ataques de osos a este tipo de bovinos. Sin embargo, en Roncesvalles sí se ha venido presentando durante los últimos años, y una de las hipótesis que se maneja es que los osos, al probar este tipo de alimento y saber que hace parte de su dieta, pueden seguir generando estos ataques al ganado”, indicó el mandatario.

Roncesvalles se ubica en un corredor ecológico estratégico, con injerencia en los parques regionales Loros Andinos y Anaime Chilí, al igual que una amplia zona limítrofe con departamentos como Valle del Cauca y Quindío, donde habitan osos andinos. Asimismo, en dicha zona hay fincas ganaderas, especialmente para la producción de leche.

“Las recomendaciones que nos dan los expertos es que tenemos que hacer unas jornadas en las que haya bastantes personas para realizar ahuyentamientos, que pueden ser temporales inicialmente, pero la idea es que sean más sostenidos en el tiempo para que el oso vea, a través del ruido, la presencia de humanos y disminuya la probabilidad de ataque”, explicó el mandatario.

A las recomendaciones se suma el uso de creolina en las reses, ya que su olor molestaría a los osos; además, ubicarlas en zonas centrales de los potreros y no en los límites con bosques, especialmente en las veredas San Miguel, Santa Helena, Volga y Risol, ubicadas en la zona montañosa de la Cordillera Central.

“Enviamos un mensaje de tranquilidad, porque ni en Roncesvalles ni en Colombia se han registrado ataques de osos de anteojos a humanos. En todo caso, estamos atentos a los reportes para tomar las medidas necesarias en articulación con entidades que conocen más sobre el manejo de esta especie, como Cortolima y la Organización WCS (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre)”, enfatizó.

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Si bien no hay una cantidad determinada de osos en la zona de Roncesvalles y el occidente del Tolima, se trataría de varios adultos y jóvenes, pues los registros fotográficos han identificado individuos de diferentes tamaños y características.

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