Bomberos de Bogotá envían equipo de apoyo para sofocar incendios forestales en el Tolima

Tolima

Hasta el municipio de Ortega, en el sur del Tolima, llegaron 16 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para reforzar las labores de control, extinción y liquidación de los incendios que afectan varias zonas rurales del territorio.

El equipo de la capital se desplazó con vehículos, herramientas manuales y equipos técnicos especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades departamentales, que se han visto superadas por los más de 30 incendios forestales que permanecen activos en el Tolima.

“Venimos a apoyar en el control, extinción y liquidación de los grandes incendios que tienen ustedes en su departamento, más exactamente en Ortega. Estamos trabajando 16 unidades y nos pusimos a disposición del señor alcalde y de la señora gobernadora para realizar las labores de extinción en varias de las veredas”, explicó el sargento Jhon Edison Chacón, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Los Bomberos de Bogotá respondieron al llamado de la Gobernación del Tolima, que ha pedido ayuda a todas las regiones del país para sumar capacidades y garantizar una respuesta coordinada frente a la emergencia, que deja más de 10 mil hectáreas consumidas por las llamas.

El equipo de Bomberos de Bogotá viajó con autonomía para su operación, incluyendo alimentación, hidratación, equipos y herramientas especializadas necesarias para desarrollar las labores de atención y control de este tipo de emergencia.

Para garantizar el despliegue y la movilidad del personal y los recursos, la comisión cuenta además con un bus, un furgón, una camioneta y una cuatrimoto, que permitirán apoyar las diferentes actividades operativas en los lugares donde sea requerida la presencia de los bomberos.