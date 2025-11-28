Parque Simón Bolívar en Bogotá es el primer parque carbono neutro de Latinoamérica

Bogotá D.C

El icónico Parque Simón Bolívar es el pulmón verde de la capital del país que abarca más de 113 hectáreas de extensión en una ubicación estratégica.

Cientos de personas visitan el parque a diario para realizar deportes al aire libre o disfrutar de la naturaleza.

Justamente este viernes 28 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el parque fue reconocido como el primero en Latinoamérica en ser carbono neutro.

"Cada año 4,7 millones de personas visitan el Parque Simón Bolívar , que ha logrado reciclar cerca del 80% de sus residuos, entre plásticos, cartón y lata, producir abono orgánico y promover la movilidad sostenible entre sus visitantes. A esta gestión ejemplar se suma la compensación de más de 8.700 toneladas de CO2 con bonos de carbón“, destacó el mandatario.

El parque recibió el reconocimiento del organismo de certificación Versa a través de un proceso de medición, reducción, verificación y compensación de la huella de carbono.

Además, recibió el premio Sello Verde de Verdad por haberse convertido en el primer parque en Latinoamérica carbono neutro.