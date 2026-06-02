Sin reclamos culminó el escrutinio de la primera vuelta presidencial en Ibagué

Ibagué

Con la evacuación del 100 % de las mesas de votación, concluyeron los escrutinios municipales de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República en Ibagué, sin que se presentaran reclamaciones u observaciones por parte de las agrupaciones políticas participantes.

Así lo confirmó Rodolfo López Sierra, miembro del Tribunal de Garantías del Tolima, quien destacó que las 26 comisiones escrutadoras instaladas en la capital tolimense culminaron satisfactoriamente la verificación de los resultados electorales, los cuales ratifican la validez de más de 300.000 votos en la ciudad.

“Ya estamos sobre el 100 % de los escrutinios y no tenemos ninguna reclamación ni observación por parte de ningún partido político ni de sus testigos electorales aquí en el municipio de Ibagué”, señaló López Sierra.

El integrante del Tribunal explicó que durante esta etapa se verificó la información proveniente del preconteo, el material electoral trasladado desde los puestos de votación y se garantizó la atención de las eventuales observaciones presentadas por los actores del proceso, en un ejercicio público acompañado por funcionarios de la Rama Judicial, la Procuraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Consejo Nacional Electoral, a través de su Tribunal de Garantías, realizó labores de control, vigilancia y acompañamiento durante todas las etapas del proceso electoral, incluida la acreditación de testigos electorales, observadores nacionales e internacionales.

Durante la jornada de escrutinios en Ibagué también hicieron presencia misiones de observación electoral nacionales e internacionales, entre ellas representantes de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes acompañaron el desarrollo del proceso como parte de las garantías de transparencia y legitimidad.

Una vez finalizados los escrutinios municipales, el material electoral será trasladado a la Comisión Escrutadora Departamental, donde este martes iniciará oficialmente el proceso de escrutinio de los 46 municipios del Tolima.