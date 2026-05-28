Autoridades hacen un llamado a la protección de los osos de anteojos tras reaparición en Santander

Bucaramanga

A pesar de que la especie de los osos de anteojos están en vía de extinción, recientemente hubo un avistamiento en la vereda San Silvestre en el municipio de Santa Barbara en Santander. Según el reporte de la gobernación, también se ha visto en los municipios de Chima, Galán, El Hato, Zapatoca, Coromoro, Guacamayo, Contratación y San Andrés.

Según indicó el secretario de medio ambiente de Santander, Miguel Angel Castañeda, la movilización de estos animales se da por la reducción de su área natural debido a la expansión agrícola.

“No hay un censo que nos diga cuántos hay pero sí sabemos que son varios, ellos están buscando su expansión, le pedimos a la gente que solo los vea y a los campesinos que los protejan”, indicó el secretario.

Agregó que la CAS está pendiente de estos animales con cámaras trampa para hacerles seguimiento y conservarlos en el territorio santandereano sobre todo en la provincia Guanentina y en Garcia Rovira.